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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передачу Україні танків Leopard 2 наприкінці березня - на початку квітняФото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Пісторіус розповів, коли Україна отримає перші "Леопарди"

Степан Смишляєв
3 год. тому

Танки Leopard 2 від Німеччини надійдуть у березні-квітні. Днями українських військових почнуть навчати користуватися БМП Marder, навчання на танках Leopard пройдуть пізніше, повідомив міністр.

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Сучасні бойові танки Leopard 2, які Берлін пообіцяв передати Києву, прибудуть до України "наприкінці березня - на початку квітня", заявив у четвер, 26 січня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius).

Він також повідомив, що найближчими днями розпочнеться навчання українських військових на німецьких бойових машинах піхоти (БМП) Marder, користуватися "Леопардами" українців навчатимуть "трохи пізніше", передає AFP.

25 січня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) офіційно підтвердив намір Німеччини постачати Україні основні бойові танки Leopard 2, які Україна вимагала вже тривалий час. На першому етапі Берлін надасть Києву роту із 14 танків Leopard 2 A6 із запасів Бундесверу. ФРН також дозволить іншим країнам реекспортувати танки Збройним силам України. Про рішення передати Києву Marder Берлін повідомив на початку місяця.

Також напередодні влада США погодилася передати Україні 31 танк М1 Abrams.

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