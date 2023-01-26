Пісторіус розповів, коли Україна отримає перші "Леопарди"
Степан Смишляєв
3 год. тому
Танки Leopard 2 від Німеччини надійдуть у березні-квітні. Днями українських військових почнуть навчати користуватися БМП Marder, навчання на танках Leopard пройдуть пізніше, повідомив міністр.
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Сучасні бойові танки Leopard 2, які Берлін пообіцяв передати Києву, прибудуть до України "наприкінці березня - на початку квітня", заявив у четвер, 26 січня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius).
Він також повідомив, що найближчими днями розпочнеться навчання українських військових на німецьких бойових машинах піхоти (БМП) Marder, користуватися "Леопардами" українців навчатимуть "трохи пізніше", передає AFP.