Левітс: Допомога Києву - єдиний спосіб захистити Європу

Краще європейці допоможуть Україні зараз, постачаючи сучасну техніку в боротьбі проти російського вторгнення, ніж їм потім доведеться допомагати іншим країнам, заявив Егілс Левітс в інтерв'ю DW.

Підтримка України є "єдиним способом захистити Європу", тож надання Німеччиною Києву сучасних бойових танків Leopard 2 є вірним кроком, сказав президент Латвії Егілс Левітс в інтерв'ю DW у середу, 25 січня. "Думаю, що це правильне рішення, оскільки безпека Європи перебуває під загрозою", - наголосив він.

Одночасно Левітс відкинув аргументи противників цієї військової допомоги, які вважають, що вона може послабити обороноздатність самої Європи та зробити країни Балтії вразливішими, оскільки країни ЄС зараз відправляють Києву свою найкращу військову техніку. "Краще ми допомагатимемо Україні зараз, ніж іншим країнам пізніше", - зазначив він.

"Росія вже перетнула червоні лінії, розпочавши вторгнення в Україну"

Говорячи про звинувачення Москви про те, що Захід своїм рішенням поставити Києву основні бойові танки перетнув "червоні лінії", латвійський президент зазначив, що РФ зробила це, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну, яка є суверенною демократичною країною. "Ми повинні допомогти Україні захистити націю, державу, а Росія має побачити, що агресія не може привести до жодних зисків", - наголосив він.

Якщо дозволити РФ отримати користь від війни - її більше ніщо не обмежуватиме, навпаки, вона отримає стимул до подальших агресивних дій, інші країни також матимуть мотивацію нападати на сусідні держави, вважає Левітс.

"Ми всі в Європі зараз більше думаємо про нашу оборону, тому що у нас є агресивний сусід. - заявив він. - А оскільки у нас є агресивний сусід, то, зрозуміло, ми нарощуємо наші оборонні здатності. Політик нагадав, що "не НАТО, не Європа, не Німеччина та Латвія є джерелом війни, а Росія". "І, звісно, ми захищаємось. Оборона наших держав - наш обов'язок", - додав він.

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25 січня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) офіційно підтвердив намір Німеччини постачати Україні основні бойові танки Leopard 2, які Україна вимагала вже тривалий час. На першому етапі Берлін надасть Києву роту із 14 танків Leopard 2 A6 із запасів Бундесверу. ФРН також дозволить іншим країнам реекспортувати танки Збройним силам України. Всього Київ може отримати від європейських партнерів приблизно 90 бойових машин типу Leopard 2. Крім того, влада США погодилася передати Україні 31 танк М1 Abrams.

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