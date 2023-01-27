Скіфське золото генпрокурор Нідерландів радить віддати Києву

Генеральний прокурор Нідерландів у п'ятницю, 27 січня, рекомендував Верховному суду країни залишити чинним рішення Апеляційного суду Амстердама про передачу "скіфського золота" з Криму Україні. Про це йдеться у висновку, опублікованому в п'ятницю, 27 січня, на сайті суду .

Як наголосив генпрокурор, касаційні скарги "музеїв" в окупованому Росією Криму щодо порушення Європейської конвенції з прав людини є безпідставними. Висновок генпрокурора є лише порадою для Верховного суду, який може дослухатися до неї або ні. Втім, судді зазвичай дотримуються рекомендації генпрокурора, зауважує агенція dpa.

Читайте також: Справа "скіфського золота": судове рішення є, але крапка ще не поставлена

Повернення експонатів після виставки 2014 року

У справі йдеться про музейні експонати скіфської доби, які амстердамський музей Алларда Пірсона позичив для проведення виставки на початку 2014 року. Поки експозиція виставлялась на Заході, Росія окупувала та анексувала Крим. Після завершення виставки музей одразу ж повернув в Україну 19 об'єктів - ті, що були позичені в Музею історичних коштовностей Києво-Печерської Лаври в Києві. Кому ж повертати "скіфське золото", позичене в Криму, в Амстердамі не знали. 565 експонатів походили з кримських музеїв: Керченського та Бахчисарайського історико-культурних заповідників, "Херсонесу Таврійського" в Севастополі та Центрального музею Тавриди в Сімферополі.

Ще в 2016 році суд а Амстердамі вирішив повернути коштовності Україні. Однак РФ оскаржила це рішення. В 2021 році Апеляційний суд відхилив цю скаргу. Після цього кримські "музеї" подали касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів. Рішення цієї інстанції стане остаточним і оскарженню не підлягатиме. Воно очікується 15 вересня.

Читайте також: "Скіфське золото": музейна суперечка України і Росії