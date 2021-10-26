Справа "скіфського золота": судове рішення є, але крапка ще не поставлена

Суперечка навколо приналежності колекції історичних цінностей з чотирьох музеїв Криму, відомої під назвою "скіфське золото", яка з 2014 року зберігається в Нідерландах, вийшла на фінішну пряму. У вівторок, 26 жовтня, Апеляційний суд Амстердама постановив, що "кримські скарби" мають бути передані українській державі.

"Безпритульні" експонати

Судова тяганина довкола виставки "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" триває вже восьмий рік. Улітку 2013-го з 584 експонатів київського Музею історичних коштовностей та чотирьох музеїв Криму була сформована експозиція для демонстрації закордоном. І хоча її часто називають "скіфське золото", проте на ній були представлені експонати не лише культури скіфів, а й сарматів і готів, а до експозиції увійшли не тільки вироби із золота, а й бронзові та срібні прикраси, зброя і керамічний посуд.

У липні експозиція була виставлена у Рейнському земельному музеї Бонна. А у лютому 2014 року "скіфське золото" помандрувало до амстердамського музею Алларда Пірсона. У серпні домовлені з українською стороною терміни експозиції завершилися. Проте за час перебування артефактів закордоном Росія незаконно анексувала Крим. І перед амстердамськими музейниками постало складне питання: кому і куди повертати "скіфське золото"? І якщо 19 історично-кльтурних об’єктів, позичених з київського музею, були одразу ж повернуті, то що робити з рештою експонатів, в Амстердамі не знали.

Два суди - два однакові рішення

Чотири кримські музеї - Керченський та Бахчисарайський історико-культурний заповідники, "Херсонес Таврійський" в Севастополі та Центральний музей Тавриди в Сімферополі - звернулись з позовом до суду в Амстердамі, наполягаючи, що колекція має бути повернута на територію півострова.

Дивитись відео 02:19 Емоції довкола вироку щодо "скіфського золота" (14.12.2016)

Проте у грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама ухвалив рішення повернути "скіфське золото" українській державі, а не музеям, котрі опинилися в анексованому Росією Криму. Тоді суд визначив, що незалежно від того, де раніше перебували експонати, згідно з нормами міжнародного права та нормативними актами ЮНЕСКО, вони є спадщиною України, тому експонати потрібно передати Києву.

Кримські музеї оскаржила це рішення в Апеляційному суді. Але і суд другої інстанції підтвердив перше судове рішення. Хоча музейні цінності, які увійшли до колекції, походять з Криму і "до певної міри можуть вважатись частиною кримської культурної спадщини, проте вони є частиною культурної спадщини української держави, яка існує як незалежна країна з 1991 року", говориться у рішенні Апеляційного суду.

Апеляційний суд дозволив музею Алларда Пірсона вважати не чинною попередню домовленість про повернення "скіфського золота" кримським музеям. "Суд вирішив, що права української держави, базовані на законі про музеї, мають перевагу", - йдеться у рішенні. І зобов’язав музей Алларда Пірсона передати "скіфське золото" Києву "на зберігання до стабілізації ситуації в Криму".

Тріумф і розчарування протиборчих сторін

У Києві не приховують радощів від рішення нідерландського суду. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи новину, написав у Twitter: "Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! (...) Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим".

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що "рішення суду - це юридичний та політичний прецедент того, що цивілізований світ ніколи не визнає ані окупації, ані її наслідків". "Після звільнення Криму всі зміни, які намагається здійснити Росія на окупованому півострові, будуть визнанні юридично нікчемними", - написав дипломат у Facebook.

Протилежні емоції панують у Росії. Перший заступник комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав це рішення "очікуваним і ангажованим". "Вони намагаються довести, що нібито Крим - це не земля Росії, але рано чи пізно вони все одно будуть змушені це зробити, тому що це відповідатиме реаліям, що Крим і Севастополь - це суб’єкти РФ", - заявив Джабаров. А очільник Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін заявив, що "шокований таким ставленням європейського правосуддя до прав, інтересів та культурної спадщини Криму". "Це огидне рішення, просто бридке", - сказав Мальгін.

На остаточне рішення ще доведеться почекати

Згідно з постановою нідерландського суду, "скіфське золото" має бути передано до Національного музею історії України в Києві. Проте це не означає, що музей Алларда Пірсона почне процес передачі артефактів українській стороні найближчими днями.

Як сказав у коментарі DW міністр юстиції України Денис Малюська, "у росіян є три місяці на оскарження цього рішення" у Верховному суді Нідерландів. "Якщо вони це зроблять, то доведеться рік-два чекати розгляду справи і лише потім повертати колекцію в Україну", - пояснив міністр.

Окрім того, у разі, якщо Верховний суд не задовольнить скаргу кримських музеїв і дасть "зелене світло" на повернення колекції до Києва, Україні доведеться заплатити Музею Алларда Пірсона за зберігання цінних експонатів. За інформацією Дениса Малюськи, на сьогодні "плата за зберігання становить орієнтовно 122 тисячі євро".

Тим часом заступник керівника робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві Криму при президенті РФ Олександр Молохов вже заявив журналістам, що "команда голландських юристів", яка представляє інтереси кримських музеїв у цій справі, подасть касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів "найближчим часом".