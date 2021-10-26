Суд у Нідерландах: "Скіфське золото" з Криму належить Україні

Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення на користь України у суперечці щодо того, куди мають повернутися історичні коштовності кримських музеїв. Таким чином судді підтвердили рішення першої інстанції 2016 року.
Апеляційний суд Амстердама своїм рішенням у вівторок, 26 жовтня, відхилив скаргу музеїв анексованого Криму на рішення першої інстанції, яке передбачало повернення скіфських коштовностей Україні. Про це повідомила пресслужба суду.
Таким чином судді підтвердили правомірність рішення, ухваленого у грудні 2016 року Окружним адміністративним судом Амстердама. Тоді суд визначив, що незалежно від того, де раніше перебували експонати, згідно з нормами міжнародного права та нормативними актами ЮНЕСКО, "скіфське золото" є спадщиною України, тому експонати потрібно передати їй.
Імовірно, що нинішнє рішення не дозволить негайно повернути експонати Україні. У кримських музеїв ще є можливість подати касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів.
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У справі йдеться про музейні експонати скіфської доби, які нідерландський Музей Алларда Пірсона позичив для проведення виставки на початку 2014 року. Поки експозиція виставлялась на Заході, Росія окупувала та анексувала Крим. Після завершення виставки амстердамський музей одразу ж повернув в Україну 19 об'єктів - ті, що були позичені в Музею історичних коштовностей Києво-Печерської Лаври в Києві. Кому ж повертати "скіфське золото", позичене у Криму, в Амстердамі не знали. 565 експонатів походили з кримських музеїв: Керченського та Бахчисарайського історико-культурних заповідників, "Херсонесу Таврійського" в Севастополі та Центрального музею Тавриди в Сімферополі.
Рішення суду у другій інстанції очікувалося ще у червні 2019 року, однак неодноразово переносилося. Слухання в апеляційному процесі відбулися ще у червні 2019 року. Після цього судді заявляли, що для ухвалення рішення їм необхідно більше інформації від усіх сторін суперечки щодо прав власності та розпорядження.
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