Суд у Нідерландах: "Скіфське золото" з Криму належить Україні

Апеляційний суд Амстердама своїм рішенням у вівторок, 26 жовтня, відхилив скаргу музеїв анексованого Криму на рішення першої інстанції, яке передбачало повернення скіфських коштовностей Україні. Про це повідомила пресслужба суду.

Таким чином судді підтвердили правомірність рішення, ухваленого у грудні 2016 року Окружним адміністративним судом Амстердама. Тоді суд визначив, що незалежно від того, де раніше перебували експонати, згідно з нормами міжнародного права та нормативними актами ЮНЕСКО, "скіфське золото" є спадщиною України, тому експонати потрібно передати їй.

Імовірно, що нинішнє рішення не дозволить негайно повернути експонати Україні. У кримських музеїв ще є можливість подати касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів.

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Повернення експонатів після виставки 2014 року

У справі йдеться про музейні експонати скіфської доби, які нідерландський Музей Алларда Пірсона позичив для проведення виставки на початку 2014 року. Поки експозиція виставлялась на Заході, Росія окупувала та анексувала Крим. Після завершення виставки амстердамський музей одразу ж повернув в Україну 19 об'єктів - ті, що були позичені в Музею історичних коштовностей Києво-Печерської Лаври в Києві. Кому ж повертати "скіфське золото", позичене у Криму, в Амстердамі не знали. 565 експонатів походили з кримських музеїв: Керченського та Бахчисарайського історико-культурних заповідників, "Херсонесу Таврійського" в Севастополі та Центрального музею Тавриди в Сімферополі.

Рішення суду у другій інстанції очікувалося ще у червні 2019 року, однак неодноразово переносилося. Слухання в апеляційному процесі відбулися ще у червні 2019 року. Після цього судді заявляли, що для ухвалення рішення їм необхідно більше інформації від усіх сторін суперечки щодо прав власності та розпорядження.

Спірне "скіфське золото" Музейні експонати - заручники політики Музей Алларда Пірсона в Амстердамі, де проходила виставка "Крим. Золото і таємниці Чорного моря", не захотів вирішувати, кому повертати скіфські коштовності після завершення експозиції, і віддав це питання на розсуд суду. У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама ухвалив рішення повернути експонати кримських музеїв на територію України.

Спірне "скіфське золото" Застібка у формі дельфіна Експонати виставки уперше демонструвалися за межами України. Зокрема і ця фібула - застібка із золота та гірського кришталю у формі дельфіна (перше століття до н. е. - перше століття н. е.), знайдена у сарматському Ногайчинському кургані поблизу села Червоного Нижньогірського району Криму.

Спірне "скіфське золото" Нові археологічні знахідки Деякі зі скарбів виставки були знайдені під час археологічних розкопок у Криму кілька років тому. Наприклад, ось ці сережки є результатом розкопок 2008 року в пізньоантичному могильнику Джург-оба, що знаходиться неподалік села Завітне Ленінського району Криму. Некрополь лежить на 1200 метрів північніше античного міста Кітей, яке входило до складу Боспорської держави.

Спірне "скіфське золото" Вінок із некрополя Джург-оба Даний похоронний вінок, датований п'ятим століттям н. е., також було знайдено у некрополі Джург-оба. Загалом виставка "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" охоплювала десять століть кримської історії.

Спірне "скіфське золото" Скарби із "Товстої могили" На виставці були представлені не лише кримські скарби, а й археологічні знахідки із Півдня України. Наприклад, цей залізний меч із золотим руків'ям та піхвами походить зі скіфського кургану "Товста могила" на Дніпропетровщині. Після завершення виставки амстердамський музей одразу ж повернув Україні 19 об'єктів, позичених у Музею історичних коштовностей Києво-Печерської Лаври в Києві.

Спірне "скіфське золото" Китайські лаковані скриньки Ці китайські лаковані скриньки фахівці називають "сенсацією", адже знайти їх у могильнику Усть-Альма археологи аж ніяк не сподівалися. Раніше відома науковцям траєкторія поширення подібних китайських предметів розкоші не сягала західніше Афганістану. Скриньки, датовані першим століттям н. е., після реставрації в Японії експонувалися вперше. Ліворуч на фото - репліка знайденої у Криму скриньки.

Спірне "скіфське золото" Скіфське золото із Криму Зі згаданого пізньоскіфського Усть-Альминського городища, яке знаходиться на західному березі Криму - поблизу села Піщане Бахчисарайського району - походять і ці прикраси, так само датовані першим століттям н. е. Усть-Альма - це друге за величиною і значимістю городище Скіфського царства у Криму.

Спірне "скіфське золото" Суперечка, спричинена анексією Криму Після анексії Криму Росією повернути коштовності в Музею Алларда Пірсона вимагали як непідконтрольні Києву кримські музеї - Керченський та Бахчисарайський історико-культурні заповідники, "Херсонес Таврійський" у Севастополі та Центральний музей Тавриди у Сімферополі, так і українська держава.

Спірне "скіфське золото" А золото і нині там… Кримські музеї, не задоволені рішенням Окружного адміністративного суду Амстердама на користь України, у січні 2017 року подали апеляцію. Нині скаргу розглядає Апеляційний суд Амстердама. "Україна розраховує отримати остаточне рішення максимум через рік, враховуючи ймовірну касацію у Верховному суді Нідерландів", - заявив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов. Автор: Інна Завгородня, Данило Білик

