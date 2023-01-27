ЄС і ПАР розійшлися в думках про відносини з Росією

Головний дипломат Євросоюзу в ході офіційного візиту спробував переконати Південно-Африканську Республіку вплинути на РФ у війні проти України, але не отримав позитивної відповіді.

Спільні військові маневри Росії та Південно-Африканської Республіки в річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну - не найкраще рішення, заявив верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель під час візиту до ПАР у п'ятницю, 27 січня.

"Але наші побажання не позначаються на зовнішньополітичних рішеннях наших партнерів", - констатував він на пресконференції у Преторії.

Що стосується позиції третіх країн щодо російської агресії проти України, Євросоюз "поважає право кожної держави проводити зовнішню політику відповідно до своїх інтересів", підкреслив Боррель. Водночас головний дипломат ЄС зазначив, що "немає жодних сумнівів у тому, що російська агресія з точки зору міжнародного права незаконна", і є загрозою для всього світу, включаючи Африку.

ЄС не закликає ПАР обрати бік у цьому конфлікті, наголосив він і додав: "Ми просто просимо всі країни світу стати на бік статуту ООН, не більше, не менше. Євросоюз вважає Південну Африку важливим партнером для підтримки та зміцнення міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах".

Боррель висловив сподівання, що ПАР скористається своїми добрими відносинами з Росією та роллю в БРІКС (група країн, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. - Ред.), щоби переконати Москву припинити війну.

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Позиція ПАР

Однак міністерка міжнародних відносин ПАР Наледі Пандор заявила на спільній пресконференції, що війна в Україні - це проблема всього світу. "Давайте працювати всією світовою спільнотою, а не говорити: "Південна Африка, ви знаєте Росію, переконайте їх", - сказала вона. На думку Пандор, країни повинні домогтися переговорного процесу між Україною і Росією та "результату, який би враховував інтереси всіх сторін конфлікту".

З приводу спільних з РФ маневрів вона зазначила, що "торік ми проводили військові навчання із США та Францією, і таке питання не ставилося". 19 січня влада ПАР повідомила про плани провести спільні військово-морські навчання біля свого узбережжя з Росією та Китаєм з 17 до 27 лютого. А 23 січня з Пандор зустрічався міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Південна Африка - єдина африканська країна, яка має статус стратегічного партнера Євросоюзу, і головний торговий партнер ЄС на африканському континенті. У 2021 році обсяг торгівлі між ЄС і ПАР став рекордним - 44 мільярди євро.

В ході свого візиту Боррель анонсував нову програму підтримки поступового переходу ПАР на відновлювані джерела енергії. Для цього ЄС виділить 35 мільйонів євро у вигляді грантів та мільярд євро пільгових кредитів через Європейський інвестиційний банк.

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