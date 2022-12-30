Чому Україна хоче поглибити зв'язки з Африкою?

Україна хоче посилити свою присутність в Африці, де віддавна має чималий політико-економічний вплив Росія. Але як самі країни Африки ставляться до дипломатичних ініціатив України?

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що у першому кварталі 2023 року на африканському континенті відкриються нові дипломатичні представництва. "Ми вже перезавантажуємо відносини з десятками країн Африки. Наступного року ми маємо це посилити. Вже визначені десять держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці", - сказав він раніше у грудні.

У жовтні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав кілька африканських країн у спробі активізувати дипломатичні відносини. Йому довелося перервати свою поїздку після того, як Росія здійснила серію масованих ракетних ударів по українських містах.

З початку російського вторгнення у лютому Україна намагається заручитися підтримкою в Африці, на континенті, де вплив Росії постійно зростав.

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Перше посольство України відкриється в Гані

Хоча Зеленський не перелічив країни, де будуть відкриті нові посольства, спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх сказав виданню "Дзеркало тижня", що Київ спершу триматиметься подалі від Сахеля, який вважають оплотом російського впливу на континенті. "Ми зараз фокусуємося на Субсахарській Африці, якою в Україні ніхто не займався і в якій зараз сильні позиції Росії", - сказав він.

Війна РФ проти України багатьма африканцями сприймається далекою і малозрозумілою Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

Після візиту Кулеби до Гани Субх заявив, що "прийнято рішення про започаткування діяльності посольства України в цій країні. Воно буде відкрите найближчими місяцями."

Жодних інших країн поки не визначено, але Субх також заявив, що під час майбутнього другого африканського туру Кулеби в першому кварталі 2023 року частиною маршруту будуть візити до таких країн як Нігерія, Ефіопія, Танзанія та Кенія.

Субх додав, що Україна також працює над призначенням послів в усіх країнах Африки, де ще немає голів іноземних дипломатичних установ.

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Чи реалістичні часові рамки?

Колишній український дипломат та експерт із зовнішньої політики Олег Білоколос зазначив в інтерв'ю DW, що посилення присутності України в Африці давно назріло. "Ми розуміємо важливість континенту, ми знаємо, що у нас є певний потенціал для розширення нашої співпраці з африканськими країнами", - наголосив він.

І визнав, що в нього, проте, зберігаються деякі побоювання з приводу того, як нові диппредставництва можуть розпочати роботу: "Я підтримую (відкриття посольств України в Африці. - Ред.), але не знаю, чи вистачить у нас ресурсів на тлі війни з Росією. І не знаю, як швидко це відбуватиметься".

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Поглиблення економічних зв'язків

Згідно із заявою президента Зеленського, Київ не лише зацікавлений у відкритті нових посольств в Африці, а й розглядає можливість розширення торгівлі з країнами континенту у деяких сферах. "Ми також розробили концепцію Торгового дому "Україна - Африка" з відкриттям його представництв у столицях найбільш перспективних країн континенту", - сказав президент. І зазначив при цьому, що Україні необхідно "добитися присутності" у 30 африканських країнах.

У зв'язку з цим Максим Субх уточнив, що у Києві зараз працюють над тим, "щоб інтерес українського бізнесу до Африки був системним, а не спорадичним". За його словами, значно зріс інтерес аграрних компаній та харчової промисловості України "до виходу на ринки країн Африки на південь від Сахари".

Олег Білоколос згоден з тим, що Україна має широке поле для співпраці з африканськими державами - від сільського господарства загалом до деяких видів продуктів харчування. Проте відставний дипломат наголошує, що посилення симпатій Україні з боку країн Африки через російське вторгнення "ще більше полегшило б таку соціально-економічну співпрацю".

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(Не)єдиний фронт

Старший науковий співробітник Центру міжнародних відносин та дипломатії Університету Гани Боні Яо Гебе вважає, що африканські країни, можливо, змінюють свої підходи в галузі співпраці із західними державами. Замість того, щоб вести переговори індивідуально, країни Африки повинні, на думку Гебе, радше укладати такі угоди єдиним блоком, щоб максимізувати свої вигоди.

Штаб-квартира Африканського Союзу в Аддис-Абебі Фото: Solomon Muchie/DW

"Коли справа доходить до переговорів, Африка може говорити одним голосом. Це те, чого бракує на континенті", - констатував аналітик із Гани у розмові з DW. За його словами, Африка досягне кращих результатів, якщо вестиме переговори, висуваючи свої умови спільно через Африканський Союз.

Гебе ставить під сумнів вибір Києвом часу для останніх кроків щодо поглиблення зв'язків з Африкою: "Чому Україна зараз зацікавлена у відкритті цих посольств? Це те, що вона обмірковувала, чи ці дії пов'язані з нинішньою політичною напруженістю (з війною в Україні) . - Ред.)?". На думку Гебе, Київ має пояснити свої мотиви, щоб переконати у тому, що наміри розширити присутність в Африці були ретельно підготовлені, особливо з огляду на те, що засудження в Африці війни Росії з Україною є далеко не одностайним.

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Україна приховує істинні мотиви?

Тим часом, українські дипломати, такі як Максим Субх, вважають, що поглиблення зв'язків Києва з африканським континентом насправді може призвести до посилення тиску на Росію, особливо на рівні ООН. "Наше завдання - працювати з такими країнами (в Африці - Ред.), тому що в ООН кожен голос має значення", - поділився Субх з DW.

Судно Brave Commander, що вийшло з порту на Одещини, везло 23 тисячі тонн зерна для Ефіопії Фото: Str/NurPhoto/picture alliance

Гебе, зі свого боку, вважає, що прагнення України домогтися більшого засудження Росії не має бути головною метою Києва. За його оцінкою, мобілізація підтримки для забезпечення якнайшвидшого закінчення війни була б найкращим підходом.

"Предметом першочергової зацікавленості має бути те, щоб ця війна закінчилася, щоб можна було повернутися до нормального життя. Ми хочемо, щоб усе повернулося на круги своя. (Війна. - Ред.) не має бути причиною, через яку Україна хоче відкрити посольства в Африці", - переконаний Боні Яо Гебе.

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Змагаючись із Росією за симпатії Африки

Все ж, перед Україною стоїть складне завдання: Росія має понад 40 посольств на африканському континенті і вкладає значні кошти в деякі країни, особливо в регіоні Сахель. Тим часом постачання зерна з України до держав постраждалого від посухи Африканського рогу (Джибуті, Сомалі, Ефіопія та Еритрея) продовжують залежати від підтримки Росії та співробітництва з нею.

Сфера впливу РФ робить важким для деяких африканських країн пряме засудження ролі Москви в нинішній війні в Україні. За словами ексдипломата Олега Білоколоса, домінуюча присутність Росії в Африці стане справді серйозним викликом, з яким Україні доведеться зіткнутися. Київ, додав Білоколос, хотів би вирішити питання російської дезінформації в Африці, щоб допомогти мешканцям континенту навчитися брати до уваги позицію України у цій війні.

Гебе вважає, що Африка повинна відігравати більшу роль у нормалізації відносин між Україною та Росією. Він також додає, що багато африканських країн мають торговельні відносини з Україною так само, як і з Росією. "Тому я не вважаю, що мотивуючим фактором має бути те, що Україна хоче, щоб африканські країни підтримували її в коридорах ООН", - зазначає науковець. За його словами, "існують сумніви щодо щирості України у цій ініціативі".