HRW звинуватила російських найманців у вбивствах та тортурах жителів ЦАР

Міжнародна правозахисна організація Human Rigths Watch (HRW) повідомила про страти без суду і тортури мирних жителів, які здійснюють російські найманці в Центрально-Африканській Республіці (ЦАР). У звіті, опублікованому у вівторок, 3 травня, правозахисники заявили про наявність "переконливих доказів" серйозних порушень прав людини в африканській країні, які вчиняються росіянами.

Зокрема, 21 липня 2021 року російськомовні чоловіки на контрольно-пропускному пункті поблизу міста Босанґоа затримали та пізніше розстріляли 12 беззбройних чоловіків, зазначається у документі. У HRW також задокументували "затримання та тортури з боку пов'язаних з Росією бойовиків", скоєних у 2019 році. Винні у скоєнні цих злочинів залишаються "цілком безкарними", зазначається в документі.

HRW закликає владу ЦАР розслідувати злочини

Спираючись на результати розслідувань урядів, експертів ООН та спецдоповідачів, Human Rights Watch вважає, що російські сили в ЦАР включають "значну кількість" бойовиків ПВК Вагнера. За даними організації, вони підтримують уряд президента Фостена-Аршанжа Туадери у боротьбі проти повстанських угруповань.

Представниця HRW вказала, що уряд ЦАР "зрозуміло, має право" вимагати міжнародну підтримку в питаннях безпеки, але він не має права дозволяти іноземним бойовикам "безкарно вбивати мирних жителів або жорстоко з ними поводитися". Щоб продемонструвати повагу до верховенства закону, влада в Бангі повинна "негайно розпочати кримінальне розслідування щодо бойовиків, винних у вбивствах, неправомірних арештах та тортурах".

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У звіті також зазначається, що уряди ЦАР та РФ не прокоментували ці звинувачення у відповідь на запит правозахисників.

ПВК Вагнера брала участь у конфліктах у багатьох країнах

Раніше експерти ООН вказували на причетність вагнерівців до переслідування та залякування мирних жителів Центрально-Африканської Республіки, а також журналістів, співробітників гуманітарних організацій та представників меншин у цій державі.

Наприкінці листопада 2021 року Європарламент назвав ПВК Вагнера "агентом російської держави" і різко засудив скоєні її найманцями "жахливі злочини". У резолюції йдеться про свідчення катувань, страт без суду, сексуальне насильство, мародерство і захоплення корисних копалин у країнах. У документі також зазначається, що вперше про ПВК Вагнера стало відомо у 2014 році через її участь в анексії Криму та боях на Донбасі. Окрім цього, найманці діяли у Сирії, Судані, Мозамбіку, Лівії, ЦАР та Венесуелі, йдеться у резолюції. У грудні 2021 року ЄС запровадив санкції проти ПВК Вагнера. Влада РФ заперечує будь-який зв'язок із ПВК Вагнера.

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