Канцлер ФРН Шольц обіцяє Африці всебічну допомогу

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) вирушив у неділю, 22 травня, у свою першу поїздку Африкою як керівник німецького уряду. Першою його зупинкою став Сенегал - країна, що головує в Африканському союзі, куди входять 55 країн, і має значні запаси природного газу.
У своєму виступі після прибуття в Дакар Олаф Шольц пообіцяв допомогу країнам африканського континенту, які постраждали від світової продовольчої кризи, і запропонував Сенегалу співпрацю в галузі видобутку газу. Таку спільну діяльність є сенс "активно продовжувати", заявив канцлер ФРН після переговорів із президентом Сенегалу Макі Саллом у Дакарі.
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Йдеться про розробку газового родовища біля узбережжя Західної Африки, у чому беруть участь Мавританія та Сенегал. Салл наголосив, що Сенегал готовий постачати газ до Європи, а Шольц висловив готовність до розширення співпраці у галузі відновлюваних джерел енергії. Наприкінці свого перебування у Дакарі глава уряду ФРН відвідав сонячну електростанцію.
Наслідки блокади експорту пшениці з України
Блокада Росією експорту пшениці з України призвела до зростання цін на продукти харчування та посилила продовольчу кризу, особливо у таких східноафриканських країнах, як Сомалі, Ефіопія та північна частина Кенії, які постраждали від сильної посухи. Шольц запевнив, що уряд Німеччини продовжуватиме підтримувати програми допомоги та активно працювати над тим, щоб налагодити експорт зерна до Африки.
Інші зупинки у триденній поїздці Шольца заплановані в Нігері, одній з найбідніших країн світу, та Південно-Африканській Республіці, найзначнішому партнері Німеччини на африканському континенті на південь від Сахари. У Нігері канцлер має намір зустрітися із військовослужбовцями збройних сил ФРН. Двома днями раніше Бундестаг продовжив місії Бундесверу з вишколу місцевих сил у Малі та Нігері на один рік.
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ПАР вважається ключовим партнером Німеччини на африканському континенті. З нею ФРН підтримує тісні економічні, політичні та культурні зв'язки. ПАР - єдиний африканський член Великої двадцятки (G20).
Німеччина засудила присутність у Малі найманців з РФ
Канцлер Німеччини також різко розкритикував присутність російських найманців у сусідній із Сенегалом республіці Малі. У цій західноафриканській державі активно діє російська приватна військова компанія (ПВК) Вагнера.
Крім того, Шольц має намір обговорити позицію багатьох африканських країн, які досі утримуються від однозначного засудження війни Росії проти України. При голосуванні в Генеральній асамблеї ООН з питання осуду війни РФ в Україні 141 із 193 країн-членів ООН проголосували "за", п'ять - "проти", включно з африканською країною Ерітреєю. Серед 35 країн, що утрималися, були Китай, Індія та Бразилія, а також 17 африканських держав, зокрема ПАР та Сенегал. Президент Сенегалу Салл заявив, що його країна засуджує російську агресію, але не хоче бути конфліктною стороною. Він розраховує на вирішення проблеми шляхом переговорів.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Дорожнеча у Німеччині
У ФРН споживачі обурюються через зростання вартості життя. Війна Росії проти України й санкції Заходу проти РФ відіграли у цьому вирішальну роль. Востаннє такий рівень інфляції, як у березні 2022 року, у ФРН спостерігали далекого 1981 року. Федеральний уряд хоче за кілька місяців запровадити ембарго на постачання вугілля з РФ, але зволікає із забороною на імпорт газу та нафти.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Черги на заправках у Кенії
Наслідки війни в Україні відчуваються навіть у Найробі: тут утворюються довгі черги на бензоколонках. Пальне стає дефіцитним та дорогим. Ситуацію погіршує й продовольча криза.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Зростання ціни на хліб у Туреччині
Росія та Україна належать до найбільших країн-виробників пшениці у світі. Одним із наслідків запровадженої РФ заборони на експорт зерна стало зростання цін на хліб у Туреччині. Це - наочний приклад того, як міжнародні санкції розривають ланцюжки поставок. Щодо України, то через війну кораблі із зерном не можуть покинути чорноморські порти.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Зліт цін на пшеницю в Іраку
Цей робітник складає мішки з борошном на популярному гуртовому ринку в Багдаді - Джаміля. В Іраку ціни на пшеницю після вторгнення Росії в Україну теж стрімко зросли: адже на обидві країни припадає не менше 30 відсотків світового обсягу торгівлі цим злаком. Досі Ірак зберігав нейтралітет, однак тепер плакати, які висловлюють підтримку Путіну, у цій близькосхідній країні заборонені.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Протести у Перу
У столиці Перу Лімі з початку квітня тривають протести проти зростання цін на продовольство, пальне і мідобрива, що посилилося на тлі війни Росії проти Україні. 5 квітня президент країни Педро Кастільо був змушений запровадити комендантську годину, проте скасував її вже за добу, після чого протести поновилися.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Кризова ситуація у Шрі-Ланці
У Шрі-Ланці (у минулому - Цейлон) теж не вщухають демонстрації. Люди обурені через підвищенням вартості життя, нестачу пального та відключення електроенергії. На початку квітня протестувальники навіть намагалися взяти штурмом резиденцію президента Готабаї Раджапакси. Останній оголосив надзвичайний стан і звернувся до Індії та КНР за допомогою у постачанні необхідних ресурсів.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Шотландці обурені зростанням цін на продукти та опалення
У Шотландії також виходять на демонстрації проти зростання цін на продукти харчування та енергоносії. На знак протесту проти підвищення вартості життя профспілки організували виступи у всій Великобританії. Brexit став причиною зростання цін у багатьох сферах життя. Очікується, що війна в Україні посилить цей ефект.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Скільки коштує тепер ця риба?
Британці побоюються за свою улюблену національну страву. Щорічно у королівстві з'їдають близько 380 мільйонів порцій риби з картоплею (Fish & Chips). Проте через жорсткі санкції зараз зростають ціни на білу рибу, олію та енергоносії. У лютому 2022 року інфляція порівняно з тим же місяцем торік становила 6,2 відсотка.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Війна як шанс для економіки?
Продавець у нігерійському Ібафо розфасовує борошно для перепродажу. Нігерія вже давно хоче знизити потреби в імпорті продовольства та зробити свою економіку стійкішою. Тож чи можна розцінювати війну як шанс для економіки деяких країн? Аліко Данготе, найбагатша людина Нігерії, нещодавно відкрив найбільший у країні завод із виробництва добрив і тепер сподівається на попит.
Автор: Клаудія Ден