Канцлер ФРН Шольц обіцяє Африці всебічну допомогу

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) вирушив у неділю, 22 травня, у свою першу поїздку Африкою як керівник німецького уряду. Першою його зупинкою став Сенегал - країна, що головує в Африканському союзі, куди входять 55 країн, і має значні запаси природного газу.

У своєму виступі після прибуття в Дакар Олаф Шольц пообіцяв допомогу країнам африканського континенту, які постраждали від світової продовольчої кризи, і запропонував Сенегалу співпрацю в галузі видобутку газу. Таку спільну діяльність є сенс "активно продовжувати", заявив канцлер ФРН після переговорів із президентом Сенегалу Макі Саллом у Дакарі.

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Йдеться про розробку газового родовища біля узбережжя Західної Африки, у чому беруть участь Мавританія та Сенегал. Салл наголосив, що Сенегал готовий постачати газ до Європи, а Шольц висловив готовність до розширення співпраці у галузі відновлюваних джерел енергії. Наприкінці свого перебування у Дакарі глава уряду ФРН відвідав сонячну електростанцію.

Наслідки блокади експорту пшениці з України

Блокада Росією експорту пшениці з України призвела до зростання цін на продукти харчування та посилила продовольчу кризу, особливо у таких східноафриканських країнах, як Сомалі, Ефіопія та північна частина Кенії, які постраждали від сильної посухи. Шольц запевнив, що уряд Німеччини продовжуватиме підтримувати програми допомоги та активно працювати над тим, щоб налагодити експорт зерна до Африки.

Інші зупинки у триденній поїздці Шольца заплановані в Нігері, одній з найбідніших країн світу, та Південно-Африканській Республіці, найзначнішому партнері Німеччини на африканському континенті на південь від Сахари. У Нігері канцлер має намір зустрітися із військовослужбовцями збройних сил ФРН. Двома днями раніше Бундестаг продовжив місії Бундесверу з вишколу місцевих сил у Малі та Нігері на один рік.

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ПАР вважається ключовим партнером Німеччини на африканському континенті. З нею ФРН підтримує тісні економічні, політичні та культурні зв'язки. ПАР - єдиний африканський член Великої двадцятки (G20).

Німеччина засудила присутність у Малі найманців з РФ

Канцлер Німеччини також різко розкритикував присутність російських найманців у сусідній із Сенегалом республіці Малі. У цій західноафриканській державі активно діє російська приватна військова компанія (ПВК) Вагнера.

Крім того, Шольц має намір обговорити позицію багатьох африканських країн, які досі утримуються від однозначного засудження війни Росії проти України. При голосуванні в Генеральній асамблеї ООН з питання осуду війни РФ в Україні 141 із 193 країн-членів ООН проголосували "за", п'ять - "проти", включно з африканською країною Ерітреєю. Серед 35 країн, що утрималися, були Китай, Індія та Бразилія, а також 17 африканських держав, зокрема ПАР та Сенегал. Президент Сенегалу Салл заявив, що його країна засуджує російську агресію, але не хоче бути конфліктною стороною. Він розраховує на вирішення проблеми шляхом переговорів.