У Німеччині схвалили закони щодо посилення енергобезпеки

Бундесрат - представницький орган федеральних земель Німеччини - схвалив у п'ятницю, 20 травня, поправку до закону про енергетичну безпеку, яка має вирішити проблеми з енергопостачанням на випадок загострення ситуації через наслідки війни в Україні.

Вона передбачає, що компанії, які експлуатують критичну енергетичну інфраструктуру, можуть бути передані за необхідності під керування держави або навіть експропрійовані, якщо немає іншого способу забезпечити безпеку енергопостачання, передає AFP.

Пришвидшене будівництво СПГ-терміналів

Крім цього, схвалені пропозиції щодо пришвидшеного будівництва терміналів скрапленого природного газу (СПГ). Це має допомогти Німеччині вийти з кризи, вирішивши питання залежності від російського газу, але необхідна інфраструктура для імпорту відсутня, тож необхідно пришвидшити будівництво як стаціонарних, так і плавучих терміналів, зазначає агенство dpa.

Роберт Габек

Як зауважив у виступі перед голосуванням віцеканцлер, міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck), високі ціни на енергоносії та інфляція в країні викликані не хибною політикою німецького уряду, а агресивною війною президента РФ Володимира Путіна.

Прем'єр-міністерка землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig) зазначила, що Німеччина потребує СПГ-терміналів не лише на Північному, а й Балтійському морі. На її думку, для цього може надалі використовуватись розподільна станція в Любміні, яка була призначена для замороженого зараз газопроводу "Північний потік-2".

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Габек: Німеччина зможе пережити зиму без російського газу

Напередодні Габек заявив, що Німеччина могла б обійтися без російського газу вже майбутньої зими, вважає заступник канцлера ФРН, міністр економіки країни Роберт Габек (Robert Habeck). "Якщо ми до кінця року повністю заповнимо сховища, якщо два з чотирьох орендованих нами танкери для СПГ будуть підключені до мережі і якщо ми серйозно заощаджуватимемо енергію, то в разі припинення постачання газу з Росії ми могли б якось пережити зиму", - сказав він.

Схвалені в п'ятницю поправки дозволяють адміністративним органам під час затвердження проєктів пропустити певні процедурні етапи, особливо щодо оцінки їхнього впливу на довкілля, тому екологи критикують цей підхід.

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