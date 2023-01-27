США передадуть Україні сучасну версію танків Abrams M1A2

Для передачі Україні танків Abrams M1A2 знадобляться місяці через відсутність "надлишку" цих танків на складах у США, кажуть в Пентагоні.

Вашингтон передасть Києву танки Abrams у модифікації M1A2, повідомила на брифінгу у четвер, 26 січня, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Водночас вона зауважила, що цих в США немає "надлишку" цих танків на складах, тому на їхню передачу Україні "знадобляться місяці". Сінгх також нагадала, що українським військовим буде необхідно навчитися користуватися і обслуговувати ці машини, "що також займе дуже багато часу".

Разом з тим заступниця речника зазначила, що передача танків Україні - це не "символічне" зобов’язання, а демонстрація готовності підтримувати країну в довгостроковій перспективі. "І, я вважаю, це дійсно надсилає повідомлення про те, що наші союзники та партнери єдині у підтримці України", - підкреслила вона

При цьому Сінгх не підтвердила, але й не спростувала інформацію ЗМІ, що Вашингтон відмовляється відправляти вже готові машини через секретну броню, до якої входить збіднений уран, і тому вирішив замовити нову бронетехніку у виробників. "Мені нема чого сказати. Я не можу підтвердити ці повідомлення", - сказала представниця Пентагону, відповідаючи на запитання журналіста.

Раніше видання Politico з посиланням на обізнані джерела повідомило, що влада США передасть Україні 31 танк Abrams без секретної броні, оскільки експорт таких машин заборонено. Точний склад броні засекречений, але її основі лежить збіднений уран, щільність якого перевищує щільність свинцю, забезпечуючи цим потужне бронювання. Водночас у США застосовують інші типи броні, які можна експортувати.

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У чому особливість танків Abrams M1A2

Як зазначають експерти, Abrams M1A2 значно перевершує свою попередню версію. На відміну від танка моделі A1, що працює на аналоговій системі, Abrams M1A2 працює на цифровій. "Різниця як між провідним телефоном і тим iPhone, який ви тримаєте в руках", - цитує телеканал CNN генерала армії у відставці Роберта Абрамса, на честь батька якого і назвали 70-тонний танк.

За словами військового, нова версія танка значно смертоносніша за модель A1. За допомогою додаткового тепловізора та сучасних технологій Abrams M1A2 дозволяє екіпажу швидко ідентифікувати позиції противника, відстежувати розташування дружніх машин та опрацьовувати артилерійські запити.

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