ЄС готує нові санкції проти Білорусі - Bloomberg

Брюссель планує запровадити заборону на експорт Мінську товарів подвійного призначення, а також обмеження, що вдарять по авіаційному та енергетичному секторам країни та ключовим джерелам доходу.

Європейський Союз пропонує новий раунд широких санкцій проти Білорусі за її роль у підтримці вторгнення Росії в Україну, повідомило ввечері у четвер, 26 січня, видання Bloomberg, посилаючись на документи ЄС.

"Запропоновані заходи доєднають Мінськ до багатьох пакетів санкцій, які ЄС раніше наклав на Росію, зокрема, обмеженнь на ключові технології та енергетичний сектор країни", - зауважує видання.

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Обмежити доходи Білорусі

За даними Bloomberg, санкції, зокрема, передбачатимуть заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях і можуть підвищити промисловий потенціал країни. Крім того, передбачені обмеження щодо нафти, вугілля, металопродукції та золота, предметів розкоші, інвестицій та надання певних послуг. До санкційних обмежень також увійдуть заходи, які вдарять по авіаційному та енергетичному секторам країни та ключовим джерелам доходу.

ЄС також отримає право вживати заходів щодо тих, хто допомагає обійти санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб. Для схвалення запропонованих заходів потрібна підтримка всіх держав-членів ЄС.

ЄС також працює над десятим пакетом санкцій проти Росії і над встановленням граничних цін на російські нафтопродукти. За інформацією Bloomberg, Брюссель прагне ухвалити рішення до того, як наступного тижня почне діяти ембарго на нафтопродукти з РФ. Планується, що це ембарго і обмеження цін на нафтопродукти запровадять 5 лютого.

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