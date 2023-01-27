ЄС готує нові санкції проти Білорусі - Bloomberg

За даними Bloomberg, санкції, зокрема, передбачатимуть заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях і можуть підвищити промисловий потенціал країни. Крім того, передбачені обмеження щодо нафти, вугілля, металопродукції та золота, предметів розкоші, інвестицій та надання певних послуг. До санкційних обмежень також увійдуть заходи, які вдарять по авіаційному та енергетичному секторам країни та ключовим джерелам доходу.
ЄС також отримає право вживати заходів щодо тих, хто допомагає обійти санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб. Для схвалення запропонованих заходів потрібна підтримка всіх держав-членів ЄС.