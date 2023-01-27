Японія обмежує експорт до РФ вакцин і ядерного обладнання

Також уряд Японії вніс до санкційного списку низку російських високопоставлених військових і урядовців.

Уряд Японії запроваджує нові санкції проти Росії. Зокрема, йдеться про заморожування активів 22 фізичних та трьох юридичних осіб та заборону на експорт товарів 49 російським компаніям, повідомило міністерство закордонних справ країни у п'ятницю, 27 січня.

До переліку осіб, чиї активи заморожує Японія, потрапили російське військове командування, члени уряду РФ, зокрема міністр юстиції Костянтин Чуйченко, перший віцепрем'єр-міністр Андрій Білоусов, голова Центральної виборчої комісії Елла Памфілова, дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова. Також під санкції потрапила низка представників окупаційних адміністрацій РФ в Криму і інших регіонах України.

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Також у санкційний список були внесені авіабудівна корпорація "Іркут", яка виготовляє як цивільні, так і військові літаки, "Московський машинобудівний завод "Авангард" та автовиробник "Камаз".

Заборона на експорт

Серед товарів, постачання яких буде заборонене з 3 лютого, вказуються радіоактивні матеріали, ядерні установки, водомети, обладнання для розвідки нафти та природного газу. Також в перелік внесені обладнання для виявлення вибухівки, портативні генератори, лазерні зварювальні апарати, підшипники.

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До списку також додані матеріали та хімікати, сльозогінний газ, порошок для відбитків пальців, вибухові речовини, речовини, які використовуються як сировина для хімічних препаратів військового призначення, а також вакцини і медичні вироби.

Також Японія планує додатково ввести заборону на експорт до Росії товарів подвійного призначення, "які можуть сприяти розвитку військового потенціалу".

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