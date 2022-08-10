У Японії сформували новий уряд

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно у середу, 10 серпня, оголосив новий склад уряду країни. Як і очікувалося, свої посади зберегли глава МЗС Йосімаса Хаясі та міністр фінансів Сюн'їті Судзукі. Мацуно також продовжуватиме виконувати свої обов'язки, як і міністр з економічного відновлення Дайсіро Ямагіва, повідомляє агентство Kyodo.

Міністром оборони Японії призначили Ясукадзу Хамада, який уже обіймав цю посаду з 2008 по 2009 рік. Ясутосі Нісімура, який досі відповідав за заходи протидії коронавірусу і в минулому обіймав посаду міністра з економічного розвитку, став міністром економіки, торгівлі та промисловості. Він також здобув посаду міністра, відповідального за економічні зв'язки з Росією.

Уряд Японії у повному складі пішов у відставку

Раніше 10 серпня попередній склад уряду пішов у відставку перед перестановками в кабінеті міністрів, які проводить прем'єр-міністр Фуміо Кісіда. Спочатку планувалося, що кабінет міністрів буде реорганізовано на початку вересня, напередодні відкриття осінньої сесії парламенту, проте Кісіда вирішив прискорити перерозподіл посад на тлі зниження рівня підтримки з боку населення.

За результатами опитування телеканалу NHK, які були опубліковані цього тижня, рівень підтримки японського уряду досяг найнижчого рівня від початку прем'єрства Кісіди у жовтні 2021 року.

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