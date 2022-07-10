 У Японії правляча коаліція зміцнила позиції у верхній палаті парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2022

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Новини

У Японії правляча коаліція зміцнила позиції у верхній палаті парламенту

Ліберально-демократична партія прем'єра Японії Фуміо Кісіди та її партнер "Нова Комейто" отримують, за попередніми даними, від 69 до 83 зі 125 можливих мандатів у Палаті радників.

Підрахунок бюлетенів на виборах у Японії

Підрахунок бюлетенів на виборах у Японії

На виборах у верхню палату парламенту Японії - Палату радників - перемагають правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП) прем'єра країни Фуміо Кісіди та її партнер по коаліції "Нова Комейто". Як повідомила в неділю, 10 липня, японська телерадіомовна корпорація NHK, за попередніми даними, цим партіям дістанеться від 69 до 83 зі 125 можливих мандатів.

При цьому ЛДП, членом якої був і вбитий 8 липня експрем'єр Японії Сіндзо Абе, зважаючи на ці дані, збільшить кількість своїх представників у Палаті радників з нинішніх 55 до 59-69 депутатів.

Вибори до Палати радників у Японії

У Японії кожні три роки на виборах розподіляється половина місць у верхній палаті парламенту. Цього року мала вирішитися доля 125 із 245 мандатів. На них претендували понад 500 політиків, пише інформагенція AFP.

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На частку коаліції з ЛДП та партії "Нова Комейто" тепер припадає також 70 мандатів з-поміж тих, які не мали бути передані на поточних виборах.

На відміну від ключової нижньої палати, яка визначає кандидатуру прем'єра і має вирішальний голос при ухваленні законів або бюджету, верхня палата не має реальної влади. Однак, якщо опозиційні партії отримують там більшість, вони можуть блокувати роботу уряду, гальмувати ухвалення законопроєктів або схвалення фінансових актів.

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Виборчі дільниці закрилися в Японії о 20.00 за місцевим часом (14.00 за київським часом). Очікується, що офіційні результати виборів буде оголошено у понеділок, 11 липня.

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