 Колишній очільник МЗС Фуміо Кісіда став новим прем′єром Японії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2021

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Новини

Колишній очільник МЗС Фуміо Кісіда став новим прем'єром Японії

Парламент Японії оновлює уряд через втрату довіри на тлі пандемії. Попередній прем'єр-міністр країни протримався на посаді рік.

Новий прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (в центрі) під час голосування за його кандидатуру в парламенті країни, фото 4 жовтня

Новий прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (в центрі) під час голосування за його кандидатуру в парламенті країни

Парламент Японії у понеділок, 4 жовтня, обрав прем'єр-міністром країни 64-річного Фуміо Кісіду - колишнього міністра закордонних справ країни та лідера правлячої Ліберально-демократичної партії. Кандидатуру Кісіди підтримали обидві палати японського парламенту: у нижній палаті за нього проголосував 311 депутат з 458, а у верхній - 141 з 241.

Попередній прем'єр-міністр країни Йосіхіде Суга покинув посаду після року урядування на тлі втрати довіри до уряду через невдачі у боротьбі з пандемією та проведення Олімпіади попри зростання кількості хворих, зазначає Associated Press. Як наслідок, парламент замінив 18 із 20 міністрів у японському уряді. 13 із новообраних членів Кабінету вперше отримають міністерські портфелі.

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Загроза нової хвилі пандемії

Раніше Фуміо Кісіда заявляв, що основним пріоритетом його роботи буде політика, спрямована на економічне зростання країни та підвищення доходів більшої кількості громадян. Утім, йому доведеться встигнути провести ревізію системи охорони здоров'я Японії, кампанії з вакцинації та інших заходів до можливого загострення ситуації з COVID-19 взимку. Нині близько 60 відсотків населення Японії отримали щеплення від коронавірусу, але місцевій системі охорони здоров'я все одно загрожує перевантаження внаслідок нової хвилі пандемії.

Новому прем'єрові та Ліберально-демократичній партії невдовзі доведеться пережити ще одну передвиборчу кампанію - вибори парламенту країни призначені на середину листопада. Агенція AFP із посиланням на японські ЗМІ повідомляє, що Кісіда планує розпустити нижню палату японського парламенту вже 31 жовтня - на кілька тижнів раніше, ніж очікувалось.

Дивитись відео 01:23

Олімпійські віртуальні тури по Токіо в часи коронавірусу

Посилання в інтернеті

https://twitter.com/kyodo_english/status/1444913801657139200

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