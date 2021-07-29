COVID-19: в Японії стурбовані ситуацією перед Паралімпіадою

Влада Японії всерйоз занепокоєна поширенням коронавірусу в столиці країни Токіо, команда експертів при уряді назвала ситуацію катастрофічною і такою, що "вийшла з-під контролю" за лічені дні до початку літніх Паралімпійських ігор. Про це пишуть японські ЗМІ в четвер, 12 серпня.

За минулі 24 години в Токіо зафіксовано 4989 нових заражень, це друге за величиною значення показника за час епідемії. Через це місцеві медіа пророкують колапс у сфері охорони здоров'я.

Також у місті до 1 вересня діятиме режим надзвичайної ситуації.

Допуск глядачів на Паралімпіаду під питанням

Літня Паралімпіада проходитиме з 24 серпня до 5 вересня. Остаточне рішення про допуск глядачів на змагання ще не ухвалено.

На літніх Олімпійських іграх в Токіо, що завершилися кількома днями раніше, майже всі змагання відбулися без глядачів. Попри це в Японії спостерігалися рекордні показники захворювання на коронавірус. Головний радник уряду з питань протидії коронавірусу, лікар Шигеру Омі ще наприкінці липня застеріг від перевантаження закладів системи охорони здоров'я.

За його словами, багато жителів Японії звикли до ситуації з коронавірусом, що сприяє зростанню захворюваності. Серед інших причин росту кількості заражень - поширення дельта-варіанта, період відпусток та Олімпійські ігри.

Понад 15 тисяч жертв COVID-19 у Японії

Коронавірус з початку пандемії COVID-19 виявлено у понад 205 мільйонів жителів планети, понад 4,3 мільйона померли від чи з коронавірусом, близько 184 мільйони одужали.

Найбільше підтверджених заражень (понад 36 мільйонів) і летальних випадків (понад 618 тисяч) припадає на США. У 125-мільйонній Японії вірус виявлений у 1 069 554 осіб, 15 330 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли, 920 862 одужали і виписані з лікарень.