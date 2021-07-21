На Олімпіаді виявлено 10 нових випадків інфікування коронавірусом

Організатори Олімпіади в Токіо вранці у неділю, 25 липня, повідомили про десять нових випадків інфікування коронавірусом у осіб, пов'язаних з проведенням ігор або участю в них. Таким чином загальна кількість осіб, чий тест на SARS-CoV-2 з 1 липня в рамках підготовки до Олімпіади і її проведення виявився позитивним, зросла до 132.

Волонтери стикнулися з нестачею роботи

Тим часом телерадіомовна корпорація Японії NHK передала, що в умовах пандемії і практично повної відсутності глядачів на змаганнях багато волонтерів зіткнулися з нестачею роботи. Так, влада Токіо скасував всі заходи, до яких вони раніше планували залучити добровольців. Ті спочатку мали супроводжувати відвідувачів за межами об'єктів Олімпіади.

Тепер столичний уряд планує покласти на волонтерів інші обов'язки. Їх, зокрема, попросять патрулювати район набережної, де встановлена платформа з олімпійським вогнем, і стежити за тим, щоб жителі і гості столиці дотримувалися соціальної дистанції. Разом з тим, як зазначає NHK, поки незрозуміло, чи вистачить роботи на всіх бажаючих.

Читайте також: Все, що треба знати про Олімпіаду в Токіо

Волонтери, набрані оргкомітетом Олімпіади-2020, перебувають у схожій ситуації. Спочатку їм пропонувалося допомагати на об'єктах ігор.

Напередодні, 24 липня, українська дзюдоїстка Дарина Білодід, яка виступає у ваговій категорії до 48 кілограмів, принесла Україні першу олімпійську медаль на Олімпійських іграх у Токіо - бронзову нагороду. Вона залишається поки єдиною в активі української збірної. Збірна Німеччини поки що на Олімпіаді без медалей.