 На Олімпіаді виявлено 10 нових випадків інфікування коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2021

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Новини

На Олімпіаді виявлено 10 нових випадків інфікування коронавірусом

Тести на коронавірус вже 132 спортсменів, тренерів, членів делегацій та в інших осіб, пов'язаних з Олімпіадою в Токіо, виявилися позитивними.

Змагання зі скейтбордингу на Олімпіаді у Токіо

Змагання зі скейтбордингу на Олімпіаді у Токіо

Організатори Олімпіади в Токіо вранці у неділю, 25 липня, повідомили про десять нових випадків інфікування коронавірусом у осіб, пов'язаних з проведенням ігор або участю в них. Таким чином загальна кількість осіб, чий тест на SARS-CoV-2 з 1 липня в рамках підготовки до Олімпіади і її проведення виявився позитивним, зросла до 132.

Волонтери стикнулися з нестачею роботи

Тим часом телерадіомовна корпорація Японії NHK передала, що в умовах пандемії і практично повної відсутності глядачів на змаганнях багато волонтерів зіткнулися з нестачею роботи. Так, влада Токіо скасував всі заходи, до яких вони раніше планували залучити добровольців. Ті спочатку мали супроводжувати відвідувачів за межами об'єктів Олімпіади.

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Тепер столичний уряд планує покласти на волонтерів інші обов'язки. Їх, зокрема, попросять патрулювати район набережної, де встановлена платформа з олімпійським вогнем, і стежити за тим, щоб жителі і гості столиці дотримувалися соціальної дистанції. Разом з тим, як зазначає NHK, поки незрозуміло, чи вистачить роботи на всіх бажаючих.

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Волонтери, набрані оргкомітетом Олімпіади-2020, перебувають у схожій ситуації. Спочатку їм пропонувалося допомагати на об'єктах ігор.

Напередодні, 24 липня, українська дзюдоїстка Дарина Білодід, яка виступає у ваговій категорії до 48 кілограмів, принесла Україні першу олімпійську медаль на Олімпійських іграх у Токіо - бронзову нагороду. Вона залишається поки єдиною в активі української збірної. Збірна Німеччини поки що на Олімпіаді без медалей.

  • Токіо 2020: Мірайтова і Сомейті

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Токіо 2020: Мірайтова і Сомейті

    На Олімпіаді в Токіо, що триває з 23 липня по 8 серпня, всюди можна буде побачити Мірайтову та, на Паралімпіаді, Сомейті. Мірайтова символізує майбутнє (від японського "мірай" та "това" - "вічність"). Ескіз митця Ріо Танігучі було обрано японськими школярами. Це поєднання футуристичного з традиційним японським стилем манга.

  • Мюнхен 1972: такса Вальді

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Мюнхен 1972: такса Вальді

    Усе почалося з такси Вальді. Вона була першим офіційним талісманом літніх Олімпійських Ігор - в Мюнхені 1972 року. Створив її відомий митець Отль Айхер. Різнокольорова плюшева іграшка символізувала витривалість, майстерність та наполегливість - найважливіші якості атлеток і атлетів, які змагалися одне з одним.

  • Монреаль 1976: бобер Амік

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Монреаль 1976: бобер Амік

    Натомість Амік, чорний кругленький бобер із червоною стрічкою, видається не надто рухливим. Він був талісманом Олімпіади в Монреалі 1976 року. Але для канадців він символізував важку працю. У перекладі з мови алгонквін - корінних жителів Америки - "амік" означає "бобер".

  • Москва 1980: ведмедик Міша

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Москва 1980: ведмедик Міша

    У СРСР 1980 року вибір було зроблено на користь цього милого талісмана - усміхненого ведмедя Мішу. У Росії ведмідь є національним символом. Автором дизайну був російський карикатурист та ілюстратор дитячих книжок Віктор Чижиков, який став відомим за межами СРСР завдяки Міші.

  • Лос-Анджелес 1984: білоголовий орлан Сем

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Лос-Анджелес 1984: білоголовий орлан Сем

    Так само як ведмідь пов'язаний із Росією, а такса з Німеччиною, білоголовий орлан є символом США. Співробітник студії Діснея Роберт Мур створив Сема - орлана з метеликом і циліндром, розмальованих у національні кольори США. Та через те, що багато кому Сем видався схожим радше на курку, ніж на орлана, його прозвали "Семом-курчам".

  • Сеул 1988: тигр Ходорі

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Сеул 1988: тигр Ходорі

    На першій Олімпіаді в Південній Кореї талісманом став Ходорі - привітно усміхнений амурський тигр. Він мав принести спортсменам удачу. Тигри широко присутні у корейській культурі та міфології й символізують гостинність та дружність. На голові в талісмана був сангмо - традиційний корейський капелюх. Творцем Ходорі був Кім Х'юн.

  • Барселона 1992: вівчарка Кобі

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Барселона 1992: вівчарка Кобі

    Реакції на Кобі спершу розділилися. Хоч іспанський талісман авторства дизайнера Хав'єра Маріскаля мав нагадувати каталонську вівчарку, німецька газета taz написала, що Кобі так само може бути свинею. Можливо, проблема інтерпретації була пов'язана з тим, що дизайн Кобі створювався з використанням елементів кубізму, аби віддати шану великому іспанському художнику Пабло Пікассо.

  • Атланта 1996: Іззі

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Атланта 1996: Іззі

    Іззі 1996 року став першим олімпійським талісманом, представленим не типовою твариною країни, де проходять ігри. Витвір Джона Раяна - фантастичне створіння. Назва "іззі" походить від розмовного англійського "Whatizit?" ("What is it?", себто "Що це?"). Його обрали серед претендентів діти Атланти. І хоч і цей талісман спершу не дуже добре сприйняли, зрештою він побив усі рекорди продажів.

  • Сідней 2000: Оллі, Сід та Міллі

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Сідней 2000: Оллі, Сід та Міллі

    На Олімпіаді-2000 в Сіднеї на зламі століть було одразу три талісмани - Оллі, Сід та Міллі, кукабара, качконіс та єхидна, створені Метью Хеттоном. Усі ці тварини живуть в Австралії та символізують елементи землю, повітря та воду. Кенгуру та коалу від самого початку як варіанти талісманів не розглядали, аби уникнути стереотипів.

  • Афіни 2004: Афіна і Феб

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Афіни 2004: Афіна і Феб

    За допомогою талісманів Олімпіади-2004 в Афінах Греція відсилає до античності. Афіна і Феб символізують, за алюзією та однойменних грецьких богів, світло та музику. Талісмани, створені Спиросом Гогосом нагадують грецьких теракотових ляльок зі стародавніх часів.

  • Пекін 2008: Бей-Бей, Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Їн-Їн та Ні-Ні

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Пекін 2008: Бей-Бей, Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Їн-Їн та Ні-Ні

    На Олімпіаді-2008 у Китаї також було одразу кілька талісманів - риба Бей-Бей, панда Цзин-Цзин, олімпійський вогонь Хуань-Хуань, тибетська антилопа Їн-Їн та ластівка Ні-Ні. Імена - це алюзія на фразу китайською "Пекін ласкаво просить тебе". Кольори представляють кольори олімпійських кілець.

  • Лондон 2012: Венлок та Мандевіль

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Лондон 2012: Венлок та Мандевіль

    Талісман Олімпіади-2012 Венлок та Паралімпіади Мандевіль - це мистецькі фігури зі сталі, які, зокрема, символізують і металургійну промисловість у Болтоні. Помаранчеве табло на голові Венлока нагадує шашечки англійських таксі. Око - камера - мало символізувати цифрову епоху. Дизайн обох фігур розробило лондонське агентство Iris.

  • Ріо-де-Жанейро 2016: Вінісіус і Том

    Талісмани Олімпійських Ігор

    Ріо-де-Жанейро 2016: Вінісіус і Том

    Бразильський талісман Олімпіади-2016 Вінісіус (п) виглядає як суміш мавпи та дикого кота й символізує тваринний світ Бразилії. Натомість талісман Паралімпіади Том (п) поєднує в собі багато рослин і символізує рослинний світ країни. Обидві фігури навіть стали героями мультсеріалу. Їхніми творцями були автори "Дівчини з Іпанеми", гімну джазового напряму босанова.

    Автор: Беттіна Бауманн


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