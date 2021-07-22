Олімпіада в Токіо: ще 17 позитивних тестів на коронавірус

Організатори Олімпійських ігор у Токіо вранці в суботу, 24 липня, повідомили про 17 нових випадків інфікування коронавірусом у людей, пов'язаних з проведенням ігор або участю в них. Таким чином загальна кількість пов'язаних з Олімпіадою позитивних тестувань на коронавірус у період з 1 до 24 липня зросла до 123 осіб.

Днем раніше стало відомо, що від участі в змаганнях через позитивний тест будуть змушені відмовитися скейтбордистка з Нідерландів і гравець в настільний теніс з Чехії. Про перший випадок зараження коронавірусом повідомила і німецька збірна: інфекцію виявили у велосипедиста Зімона Ґешке (Simon Gechke).

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Нові випадки зараження коронавірусом продовжують виявляти в Олімпійському селищі, попри жорсткі протиепідемічні заходи, вжиті організаторами ігор. За правилами, учасники змагань можуть прибути на Олімпіаду не раніше, ніж за п'ять днів до свого виступу, і зобов'язані покинути Японію не пізніше ніж через 48 годин після нього.

Крім того, було вирішено, що більшість змагань відбудуться без глядачів. Усі спортсмени живуть у так званій "бульці", куди заборонено доступ стороннім особам, вони проходять щоденну перевірку, зобов'язані дотримуватися дистанції і носити маски весь час, за винятком тренувань, участі в змаганнях, сну і прийому їжі. Учасникам заборонено використовувати міський громадський транспорт, відвідувати культурні об'єкти, клуби, ресторани і пам'ятки японської столиці, а також спілкуватися з місцевими жителями.