 У Токіо різко зросла кількість заражень коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2021

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Новини

У Токіо різко зросла кількість заражень коронавірусом

Серед головних причин поширення коронавірусу - недотримання протиепідемічних правил населенням, поширення дельта-варіанту, період відпусток та Олімпійські ігри.

На вокзалі в Токіо (архівне фото)

На вокзалі в Токіо (архівне фото)

У Токіо та в Японії загалом в останні кілька днів фіксують різке зростання числа нових заражень коронавірусом. Погіршення епідемічної ситуації спостерігається на тлі проведення у столиці країни Олімпійських ігор. У четвер, 29 липня, повідомили про 3865 нових випадків за останні 24 години в Токіо, днем раніше зафіксували 3177 заражень. Максимум кількості нових випадків у столиці Японії фіксують вже третій день поспіль. Водночас загалом у Японії повідомили про більш ніж 10 тисяч нових випадків зараження за добу, що є новим рекордом для країни.

Головний радник уряду з питань протидії коронавірусу, лікар Шигеру Омі застеріг від перевантаження системи охорони здоров'я. Він додав, що окрім вакцинації, існує не так багато інших чинників, які допоможуть знизити кількість інфікувань, повідомляє інформагенція dpa.

За його словами, багато жителів Японії звикли до ситуації з коронавірусом, що сприяє зростанню захворюваності. Серед інших причин росту кількості заражень - поширення дельта-варіанту, період відпусток та Олімпійські ігри.

Тим часом губернаторка Токіо Юріко Коїке зазначила, що збільшення кількості інфікувань коронавірусом не пов'язане з Олімпійськими іграми. Натомість вона наголосила, що поведінка молодих людей є ключовою для стримування інфекції. Губернаторка закликала молодь вакцинуватися, залишатися вдома та дотримуватися протиепідемічних заходів.

За словами професорки психології Харади Такаюкі, багато людей на тлі радісного олімпійського настрою та успіхів японських спортсменів більше не сприймають коронавірус настільки серйозно. Люди бачать, що до них приїжджають з усього світу, а тому коронавірус, мовляв, не є такою вже великою проблемою, сказала Такаюкі у коментарі японському телеканалу NHK.

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