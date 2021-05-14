Олімпіада в Токіо пройде без глядачів

Олімпійські ігри в Токіо відбудуться без глядачів. Таке рішення у четвер, 8 липня, ухвалили Міжнародний олімпійський комітет (МОК), уряд Японії та столична влада. Представник японського уряду наголосив, що на стадіони не допускатимуться також японці. Рішення про те, що змагання проводитимуться без іноземних глядачів, було ухвалено раніше.

Раніше планувалося, що на стадіон допускатимуть до 10 тисяч глядачів-японців. Глава організаційного комітету Олімпіади перепросив уболівальників, які уже придбали квитки.

Як повідомлялось, раніше того ж дня уряд Японії ухвалив, що під час Олімпійських Ігор у Токіо в столиці діятиме надзвичайний стан (НС) у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Згідно з рішенням, надзвичайний стан діятиме в Токіо з 12 липня до 22 серпня, в той час, як Літня Олімпіада триватиме з 23 липня до 8 серпня. Режим надзвичайного стану в столиці Японії з початку пандемії запроваджують вже вчетверте, нагадує агенція dpa. Причиною стало збільшення кількості випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, Олімпіада у Токіо мала відбутися торік, утім, через пандемію коронавірусу її перенесли на 2021 рік.