 Олімпіада в Токіо пройде без глядачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2021

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Новини

Олімпіада в Токіо пройде без глядачів

Під час Олімпійських ігор в столиці Японії діятиме надзвичайний стан у зв'язку з пандемією COVID-19. На стадіон не допускатимуть і японців, наголосили в уряді країни.

Літні Олімпійські ігри в Токіо

Перенесені з 2020 на 2021 рік Літні Олімпійські ігри триватимуть у Токіо з 23 липня по 8 серпня

Олімпійські ігри в Токіо відбудуться без глядачів. Таке рішення у четвер, 8 липня, ухвалили Міжнародний олімпійський комітет (МОК), уряд Японії та столична влада. Представник японського уряду наголосив, що на стадіони не допускатимуться також японці. Рішення про те, що змагання проводитимуться без іноземних глядачів, було ухвалено раніше.

Раніше планувалося, що на стадіон допускатимуть до 10 тисяч глядачів-японців. Глава організаційного комітету Олімпіади перепросив уболівальників, які уже придбали квитки.

Як повідомлялось, раніше того ж дня уряд Японії ухвалив, що під час Олімпійських Ігор у Токіо в столиці діятиме надзвичайний стан (НС) у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Згідно з рішенням, надзвичайний стан діятиме в Токіо з 12 липня до 22 серпня, в той час, як Літня Олімпіада триватиме з 23 липня до 8 серпня. Режим надзвичайного стану в столиці Японії з початку пандемії запроваджують вже вчетверте, нагадує агенція dpa. Причиною стало збільшення кількості випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, Олімпіада у Токіо мала відбутися торік, утім, через пандемію коронавірусу її перенесли на 2021 рік.

  • Олімпійське село в південнокорейському Каннині

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    2018: Олімпійські ігри в Пхьончхані

    Олімпійські ігри - головна подія у світі спорту, до якої прикута увага уболівальників з усього світу. В останні роки за Олімпіадами уважно стежать не лише любителі спорту, але й екологи. За їхніми словами, підготовка до незабутніх спортивних видовищ завдає невиправної шкоди навколишньому середовищу.

  • Будівництво гірськолижної траси в Чонсоні

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Вирубка лісів під гірськолижні траси

    Заради будівництва олімпійської гірськолижної траси в південнокорейському Чонсоні вирубали десятки тисяч дерев. Екологи забили на сполох: вік унікальних кам'яних берез складав понад 500 років, дерева слугували прихистком для рідкісних і таких, що перебувають під захистом, видів тварин. За іронією долі, у цьому районі навіть немає снігу - довелося використовувати штучний.

  • Гірські схили в Пхьончхані

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Якщо немає справжнього снігу

    На зимових Олімпійських іграх без снігу не обійтися. Якщо його немає, схили вкривають штучним снігом із снігометів, як, наприклад, у Пхьончхані. Цей регіон розташований на одній широті з Сицилією, гори тут невисокі, зими холодні, але безсніжні. Ідеальним для гірських лиж Пхьончхан назвати не можна.

  • Будівництво спортивного комплексу в Сочі перед Олімпійськими іграми

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Сочі-2014: Один суцільний будмайданчик

    За словами екологів, Олімпійські ігри в Сочі завдали більшої шкоди довкіллю, ніж будь-яка інша Олімпіада. Вирубка лісів, використання важкої техніки на території заповідників - весь регіон був перетворений не величезний будівельний майданчик. До обов'язків МОК входить захист навколишнього середовища, але в Сочі це нікого не цікавило, кажуть експерти.

  • Активіст-еколог Ольга Носковець

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Незаконне звалище

    Під час будь-якого будівництва накопичується сміття. Довкола Сочі виросли цілі гори щебеню, який, за словами активістів, просто вивозили в кар'єри і колишні природні заповідники. Відходи від будівництва олімпійських об'єктів скидали навіть до водоохоронних зон, які є джерелами питної води для Сочі.

  • Забруднена вода в бухті Гуанабара в Бразилії

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Ріо-де-Жанейро - 2016: забруднена вода

    На літніх Олімпійських іграх у Бразилії спортсмени, які займаються водними видами спорту, побоювалися за своє здоров'я. Змагання з вітрильного спорту відбувалися у бухті Гуанабара, відмомій також як "вигрібна яма". Вода в бухті кишіла патогенними мікроорганізмами. Зараз, через півтора року після Олімпіади, тут мало що змінилося.

  • Смог у Пекіні

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Пекін - 2008: хмара смогу

    Результатом підготовки до літніх Олімпійських ігор у Пекіні стало жахливе забруднення повітря. В останні місяці перед початком Олімпіади головний стадіон міста тонув у густому мареві. Через смог неможливо було розгледіти верхні поверхи пекінських хмарочосів. Лікарі попереджали спортсменів про проблеми дихальних шляхів.

  • Діти купаються у затоці Одайба в Японії

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Токіо - 2020: зміни на краще?

    Наступні літні Олімпійські ігри відбудуться у Японії. У 2017 році була проведена перевірка якості води в затоці Одайба, де проходитимуть змагання з плавання і тріатлону. Дослідження виявили надзвичайно високу концентрацію бактерій. Організатори Олімпіади в Токіо вважають, що забруднюючі речовини потрапили у воду через велику кількість атмосферних опадів.

    Автор: Бріґітте Остерат, Марина Барановська, Наталія Мехед


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Олімпіада в Токіо і політична позиція спортсменів: що дозволено, а що - ні

МОК вирішив на час Олімпійських ігор у Токіо дещо послабити суперечливий пункт 50 Олімпійської хартії. Спорстменкам та спортсменам дозволили висловлювати свою політичну думку - щоправда, не завжди і не всюди.  

У Токіо незадовго до Олімпіади - погіршення ситуації з коронавірусом

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Раніше організатори розглядали можливість дозволити глядачам вживати алкоголь на аренах через тиск пивоварного концерну Asahi, який є важливим спонсором ігор, повідомляли японські ЗМІ.  

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