Уряд Японії очолить ексміністр закордонних справ Фуміо Кісіда

Колишній міністр закордонних справ Японії Фуміо Кісіда переміг на виборах лідера правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) у середу, 29 вересня. Згодом він має замінити Йосіхіде Сугу на посаді прем'єр-міністра Японії, повідомляє агенція Reuters. Очікується, що 4 жовтня члени Ліберально-демократичної партії у нижній палаті парламенту Японії підтримають кандидатуру 64-річного Кісіди на посаду прем'єр-міністра країни.

У серпні Кісіда, відповідаючи на питання про стиль його керівництва, сказав, що формування консенсусу "знизу вгору" так само важливо в політиці, як і підхід "зверху вниз". Кісіда очолював міністерство закордонних справ Японії з грудня 2012 року до серпня 2017 року. У 2016 році він опікувався підготовкою історичного візиту тодішнього президента США Барака Обами до Хіросіми. Тепер Кісіда очолює правлячу ЛДП, яку і поведе на загальні вибори, які заплановані на листопад.

Раніше у вересні прем'єр Японії Йосіхіде Суга оголосив про свою відставку на тлі падіння його рейтингу та зростання кількості захворювань на COVID-19. Суга став прем'єром Японії у вересні 2020 року. Тоді він замінив багаторічного керівника уряду Сіндзо Абе, який у серпні 2020 року змушений був заявити про відставку за станом здоров'я.