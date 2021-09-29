 Уряд Японії очолить ексміністр закордонних справ Фуміо Кісіда | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2021

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Уряд Японії очолить ексміністр закордонних справ Фуміо Кісіда

Ексочільник МЗС Японії Фуміо Кісіда став лідером правлячої Ліберально-демократичної партії і замінить Йосіхіде Сугу на посаді прем'єр-міністра країни.

Фуміо Кісіда

Фуміо Кісіда (архівне фото)

Колишній міністр закордонних справ Японії Фуміо Кісіда переміг на виборах лідера правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) у середу, 29 вересня. Згодом він має замінити Йосіхіде Сугу на посаді прем'єр-міністра Японії, повідомляє агенція Reuters. Очікується, що 4 жовтня члени Ліберально-демократичної партії у нижній палаті парламенту Японії підтримають кандидатуру 64-річного Кісіди на посаду прем'єр-міністра країни. 

У серпні Кісіда, відповідаючи на питання про стиль його керівництва, сказав, що формування консенсусу "знизу вгору" так само важливо в політиці, як і підхід "зверху вниз". Кісіда очолював міністерство закордонних справ Японії з грудня 2012 року до серпня 2017 року. У 2016 році він опікувався підготовкою історичного візиту тодішнього президента США Барака Обами до Хіросіми. Тепер Кісіда очолює правлячу ЛДП, яку і поведе на загальні вибори, які заплановані на листопад.

Раніше у вересні прем'єр Японії Йосіхіде Суга оголосив про свою відставку на тлі падіння його рейтингу та зростання кількості захворювань на COVID-19. Суга став прем'єром Японії у вересні 2020 року. Тоді він замінив багаторічного керівника уряду Сіндзо Абе, який у серпні 2020 року змушений був заявити про відставку за станом здоров'я.

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