Вибори в Японії: правляча коаліція зберігає більшість у парламенті

У Японії правляча коаліція з Ліберально-демократичної партії (ЛДП) прем'єр-міністра країни Фуміо Кісіди та партії "Комейто" втратила частину місць, проте все ж таки гарантувала собі абсолютну більшість у нижній палаті парламенту за підсумками виборів, що відбулися в неділю, 31 жовтня.

"Це були дуже важкі вибори, але вони продемонстрували, що люди хочуть, аби ми творили майбутнє цієї країни під правлінням стабільного уряду з ЛДП-Комейто", - цитує AFP прем'єр-міністра країни Фуміо Кісіду.

Так, за підрахунком ста відсотків голосів ЛДП отримує 261 місце в парламенту, а партія "Комейто" здобуває 32 мандати. У порівнянні з результатами виборів в 2017 році, ЛДП втратила 15 мандатів, що пов'язують із незадоволенням багатьох виборців політикою уряду Японії у боротьбі з коронавірусом.

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Явка на виборах цього року становила 55 відсотків, причому 20 відсотків виборців проголосували достроково.

Нагадаємо, що 64-річний ексміністр закордонних справ Фуміо Кісіда очолив уряд країни у жовтні 2021 року. Його попередник, Йосіхіде Суга протримався на посаді лише рік, пішовши у відставку через втрату довіри до уряду через невдачі у боротьбі з коронавірусною пандемією та проведення Олімпійських ігор попри зростання кількості хворих.