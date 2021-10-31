Ножовий напад у Токіо в день виборів: 17 поранених

Чоловік з ножем поранив щонайменше 17 людей у вагоні електропоїзда у Токіо, після чого вчинив підпал, повідомляє агенція Associated Press в неділю, 31 жовтня. Один із постраждалих - літній чоловік, він перебуває в лікарні в критичному стані.

Як зазначили в поліції Токіо, інцидент стався близько восьмої вечора за місцевим часом на залізничній лінії Кейо, що з'єднує передмістя з центральними районами. Чимало людей саме прямували до центру, аби віддати голоси на парламентських виборах і потрапити на святкування Геловіну. В одному з вагонів 24-річний чоловік з ножем напав на людей у костюмі Джокера - суперлиходія із всесвіту коміксів DC Comics. Після цього, за словами очевидців, молодик почав розливати по підлозі рідину. Як повідомляє японський мовник NHK, свідки чули вибух, бачили дим і вогонь.

"Спершу я подумав, що це якийсь геловінський розіграш. Але коли побачив чоловіка з довгим ножем, почав тікати. Мені дуже пощастило, що я не поранений", - наводить NHK слова очевидця. На відео, яке поширили користувачі японського Twitter після інциденту, видно, як пасажири вибираються з потяга через вікна.

На місце одразу прибули правоохоронці й пожежники. Нападника затримала поліція, його мотиви з'ясовують.

Цей ножовий напад став уже другим в Японії за останні два місяці, попри те, що такі злочини - рідкість у країні. У серпні, за день до церемонії закриття Олімпійських ігор, чоловік з ножем поранив дев'ятьох пасажирів електропоїзда в Токіо. Нападник здався поліціїї і заявив, що нападав на жінок, "які видавалися щасливими".

Напад у день парламентських виборів у Японії

31 жовтня японці обирали членів нижньої палати парламенту. За результатами екзитполів, найбільше голосів здобуває Ліберально-демократична партія (ЛДП) на чолі з прем'єр-міністром Фуміо Кісідою. Такий результат означає, що ЛДП разом із нинішніми партнерами по коаліції - партією "Комейто" - збережуть більшість у парламенті, хоча й втратять частину мандатів.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда

Як показав екзит-пол NHK, ЛДП та "Комейто" разом отримають від 239 до 288 місць у нижній палаті, яка загалом налічує 465 місць.

Напередодні виборів, ЛДП і їхні партнери обіцяли відродити економіку, збільшити кількість ліжок для лікування хворих на COVID-19, розпочати бустерну вакцинацію й наростити оборонні витрати.

Японський парламент обрав Фуміо Кісіду главою уряду 4 жовтня. Після десяти днів на посаді, новий прем'єр-міністр розпустив парламент. Це був найкоротший період між вступом прем'єр-міністра до виконання обов'язків та розпуском нижньої палати в історії Японії після Другої світової війни, зазначає "Інтерфакс".