 Японія припиняє використання вакцини Moderna через домішки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2021

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Новини

Японія припиняє використання вакцини Moderna через домішки

У Японії виявили щонайменше 39 забруднених флаконів з вакциною від коронавірусу Moderna. Компанія-виробник пообіцяла почати розслідування з цього питання.

Вакцина від коронавірусу Moderna

Вакцина від коронавірусу Moderna

Міністерство охорони здоров'я Японії отримало повідомлення від декількох ЗМІ, що в вироблених в Іспанії вакцинах Moderna Inc. від коронавірусу були виявлені сторонні домішки. Про це в четвер, 26 серпня, повідомило агентство Kyodo з посиланням на заяви міністерства охорони здоров'я.

Повідомлення про виявлення сторонніх домішок надійшли з восьми центрів вакцинації у п'яти префектурах-Айті, Гіфу, Ібаракі, Сайтама і Токіо. Сторонні речовини виявили у 39 флаконах вакцини від коронавірусу Moderna, заначає агенція "Інтерфакс".

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Японський виробник ліків Takeda Pharmaceutical Co., який відповідає за продаж і поширення вакцини Moderna в країні, заявив, що як запобіжний захід припиняє використання близько 1,63 мільйона доз.

За даними міністерства, компанія Moderna пообіцяла почати розслідування з цього питання. Takeda Pharmaceutical Co. закликала медичні установи та інші організації не використовувати вакцини Moderna.

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