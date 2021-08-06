Японія припиняє використання вакцини Moderna через домішки

Міністерство охорони здоров'я Японії отримало повідомлення від декількох ЗМІ, що в вироблених в Іспанії вакцинах Moderna Inc. від коронавірусу були виявлені сторонні домішки. Про це в четвер, 26 серпня, повідомило агентство Kyodo з посиланням на заяви міністерства охорони здоров'я.

Повідомлення про виявлення сторонніх домішок надійшли з восьми центрів вакцинації у п'яти префектурах-Айті, Гіфу, Ібаракі, Сайтама і Токіо. Сторонні речовини виявили у 39 флаконах вакцини від коронавірусу Moderna, заначає агенція "Інтерфакс".

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Японський виробник ліків Takeda Pharmaceutical Co., який відповідає за продаж і поширення вакцини Moderna в країні, заявив, що як запобіжний захід припиняє використання близько 1,63 мільйона доз.

За даними міністерства, компанія Moderna пообіцяла почати розслідування з цього питання. Takeda Pharmaceutical Co. закликала медичні установи та інші організації не використовувати вакцини Moderna.

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