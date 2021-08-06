 Вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації в 15 разів - МОЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації в 15 разів - МОЗ

За даними міністерства охорони здоров'я України, вакцинація від коронавірусу в 15 разів знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби.

Щеплення від коронавірусу в Києві

Щеплення від коронавірусу в Києві

В Україні повністю невакциновані від коронавірусу особи стикаються з майже в 15 разів більшим ризиком госпіталізації, ніж вакциновані. При цьому ризик захворіти на COVID-19 серед невакцинованих у вісім разів більший, ніж серед тих, хто отримав два щеплення. Про це в понеділок, 9 серпня, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України.

За попередніми даними аналізу випадків захворювання на COVID-19 в Україні за останні три місяці, лише 0,7 відсотка людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4 відсотка госпіталізованих хворих були повністю вакциновані, зазаначають у МОЗ.

Читайте також: Вакцинація від COVID-19 запобігла тисячам смертей у Німеччині

За даними міністерства, станом на 3 серпня повністю вакцинованих було близько 5,6 відсотка населення України, тоді як серед хворих було 0,7 відсотка вакцинованих. Отже, ризик захворіти у невакцинованих є у 8,42 разу більшим. Аналогічно, ризик захворіти з подальшою госпіталізацією у невакцинованих є в 14,77 разу більшим.

При цьому в МОЗ відзначають, що це попередні дані. "Крім того, вони не враховують безсимптомні захворювання та ті випадки, в яких хворі на COVID-19 люди не робили тестів та не зверталися за медичною допомогою", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Коронавірус: новий лямбда-варіант небезпечніший за дельта-мутацію?

Тим часом в Україні станом на 9 серпня від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 137 073 людини, з них отримали одну дозу - 4 137 071 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 401 647 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 538 718 щеплень.

Дивитись відео 05:14

Фактчек: чи щеплення від COVID-19 змінює ДНК? (02.07.2021)

Також за темою

TOPSHOT - A nurse prepares a measles vaccine to a boy in the school of Lapaivka village near the western Ukrainian city of Lviv on February 21, 2019. - The mobile brigade, which consists of two pediatricians and a nurse, arrived to the Lapaivka village as part of the health ministry's special operation in this region, leading in terms of registered measles cases. A measles epidemic is still not declared in Ukraine, though in 2018 the country recorded highest number of measles cases in European region. Since the start of 2019, around 20,000 people in Ukraine have contracted this highly contagious viral disease. Nine people, including two children, have died of measles in Ukraine this year. (Photo by Yuri DYACHYSHYN / AFP) (Photo credit should read YURI DYACHYSHYN/AFP/Getty Images)

Пандемія COVID-19: чи стане вакцинація в Україні обов'язковою 06.08.2021

Нового сплеску COVID-19 швидше за все не минути. Але як уникнути чергового тотального локдауну в країні, де на сьогодні вакциновано лише п’ять відсотків населення.

A medic prepares to administer a dose of an AstraZeneca COVID-19 vaccine marketed under the name CoviShield, to a Ukrainian serviceman at a military base in Kramatorsk, Ukraine, Tuesday, March 2, 2021. Ukraine plans to vaccinate 14.4 million people this year, or about 35% of its 41 million people. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

В Україні щепили від COVID-19 понад 170 тисяч осіб за добу 07.08.2021

У МОЗ України повідомили про новий рекордний показник кількості зроблених щеплень від коронавірусу за день.

July 17, 2021, Paris, Ile-de-France (region, France: Several hundred people gathered in Paris against the health pass. (Credit Image: © Sadak Souici/Le Pictorium Agency via ZUMA Press

Франція ускладнює життя невакцинованим. Що відбувається? 09.08.2021

Побоюючись четвертої хвилі пандемії COVID-19, влада Франції хоче спонукати співгромадян вакцинуватися. "Санітарні перепустки" обмежать доступ у громадські місця особам без щеплення. Це подобається не всім.

Реклама

Докладно

Тест на коронавірус у Лімі, Перу

Лямбда-варіант коронавірусу небезпечніший за дельта-мутацію?

Лямбда-варіант з Перу не тільки більш заразний, але і більш стійкий до антитіл. Час починати його боятися?  

Опріснення води в Австралії

Опріснення морської води - рішення для Криму? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Що з ним не так?  