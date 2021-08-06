Вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації в 15 разів - МОЗ

В Україні повністю невакциновані від коронавірусу особи стикаються з майже в 15 разів більшим ризиком госпіталізації, ніж вакциновані. При цьому ризик захворіти на COVID-19 серед невакцинованих у вісім разів більший, ніж серед тих, хто отримав два щеплення. Про це в понеділок, 9 серпня, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України.

За попередніми даними аналізу випадків захворювання на COVID-19 в Україні за останні три місяці, лише 0,7 відсотка людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4 відсотка госпіталізованих хворих були повністю вакциновані, зазаначають у МОЗ.

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За даними міністерства, станом на 3 серпня повністю вакцинованих було близько 5,6 відсотка населення України, тоді як серед хворих було 0,7 відсотка вакцинованих. Отже, ризик захворіти у невакцинованих є у 8,42 разу більшим. Аналогічно, ризик захворіти з подальшою госпіталізацією у невакцинованих є в 14,77 разу більшим.

При цьому в МОЗ відзначають, що це попередні дані. "Крім того, вони не враховують безсимптомні захворювання та ті випадки, в яких хворі на COVID-19 люди не робили тестів та не зверталися за медичною допомогою", - йдеться в повідомленні.

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Тим часом в Україні станом на 9 серпня від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 137 073 людини, з них отримали одну дозу - 4 137 071 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 401 647 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 538 718 щеплень.