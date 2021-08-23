 США запровадять обов′язкову COVID-вакцинацію для військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2021

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Новини

США запровадять обов'язкову COVID-вакцинацію для військових

Після повного допуску на ринок США вакцини від Biontech/Pfizer Пентагон запроваджує обов'язкову вакцинацію для американських військових. Також обов'язкові щеплення робитимуть вчителям у Нью-Йорку.

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Пентагон зобов'язав військових робити щеплення від коронавірусу

Міністерство оборони США після повного допуску вакцини виробництва Biontech/Pfizer планує впровадити обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для всіх військових американської армії. Про це в понеділок, 23 серпня, заявив речник Пентагону Джон Кірбі. За його словами, наразі розробляють відповідний графік, який оприлюднять найближчими днями, повідомляє агенція dpa.

При цьому вакцинація обмежується поки лише однією вакциною - Biontech/Pfizer. Чи будуть використовувати для щеплень також вакцини з екстреним допуском на американський ринок - Moderna та Johnson & Johnson - на це має дати згоду президент США Джо Байден.

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Про наміри запровадити обов'язкові щеплення для військовослужбовців американське міноборони заявляло ще на початку серпня. Тоді йшлося про те, що обов'язкова вакцинація буде запроваджена найпізніше з середини вересня, залежно від того, що надійде раніше - схвалення цього рішення з боку президента США Джо Байдена чи допуск вакцини Управлінням з продовольства і медикаментів США (FDA).

Вакцинація вчителів

Крім того, мають намір запровадити обов'язкову вакцинацію для вчителів та співробітників державних шкіл Нью-Йорка, про що в понеділок заявив мер міста Білл де Блазіо. За його словами, департамент охорони здоров'я міста видасть наказ, згідно з яким усі 148 тисяч співробітників у найбільшому шкільному окрузі США отримають принаймні одну дозу вакцини до 27 вересня. Навчальний рік у Нью-Йорку розпочинається 13 вересня.

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Як повідомлялося, раніше цього дня Управління з продовольства і медикаментів США надало повний дозвіл на використання вакцини від коронавірусу виробництва німецької компанії Biontech спільно з її американським партнером Pfizer. Згідно з ним, вакцина рекомендована для населення віком від 16 років. З грудня минулого року ця вакцина була допущена на американський ринок за екстреною процедурою.

У США на сьогодні повністю вакциновані 51,1 відсотка з близько 330 мільйонів населення.

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