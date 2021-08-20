 Вакцина від Biontech/Pfizer отримала повний допуск у США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2021

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Новини

Вакцина від Biontech/Pfizer отримала повний допуск у США

Вакцина виробництва Biontech/Pfizer, якою вже багато місяців роблять щеплення від коронавірусу в США, отримала повний дозвіл в цій країні. Це може потягти за собою обов'язкові щеплення.

Вакцина Biontech

Вакцина Biontech

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) надало повний дозвіл на використання вакцини від коронавірусу виробництва німецької компанії Biontech спільно з її американським партнером Pfizer. Відповідне рішення FDA було ухвалено у понеділок, 23 серпня. Згідно з ним, вакцина від коронавірусу Biontech/Pfizer рекомендована для населення віком від 16 років, інформує агенція dpa.

З грудня минулого року ця вакцина була допущена на американський ринок за екстреною процедурою, а у травні обидві компанії - Biontech та Pfizer - подали запит на отримання повного дозволу на використання препарату, нагадує агенція dpa.

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Згідно з очікуванням багатьох експертів, допуск вакцини на ринок за повною процедурою може потягнути за собою запровадження подальшого обов'язкового вакцинування в різних галузях, зокрема в міських управліннях, університетах чи закладах охорони здоров'я.

Експерти сподіваються, що повний допуск вакцини Biontech/Pfizer на американський ринок пришвидшить темпи вакцинації в країні. Згідно з опитуваннями, багато людей, які до цього часу не зробили щеплення, вказували причиною цьому те, що вакцина не отримала повний допуск в США, а була допущена лише за екстреною процедурою.

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Тим часом інші вакцини, які вже багато місяців використовують у США, - Moderna та Johnson & Johnson - мають наразі також тільки екстрені допуски. Moderna подала документи до FDA на отримання повного допуску на початку червня, але її пакет документів ще неповний. Johnson & Johnson планує ж подати відповідну заявку до кінця цього року.

Нагадаємо, з 20 вересня жителі США матимуть можливість зробити щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу. Президент США Джо Байден вирішив стати прикладом для цього і заявив, що він з дружиною планують отримати цю так звану "бустерну" дозу.

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