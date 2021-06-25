Ножовий напад в Ерфурті: двоє поранених

Невідомий нападник поранив ножем двох перехожих у німецькому місті Ерфурт, що є адміністративним центром федеральної землі Тюрингія на сході ФРН. Напад було скоєно вранці у понеділок, 28 червня. Обох поранених з різаними ранами доставили до місцевої лікарні, про важкість їхніх поранень не повідомляється, зауважує агенція AFP.

Нападнику вдалося втекти з місця злочину, у місті розгорнулася спецоперація поліції із залученням вертольоту для його пошуку і затримання. За даними правоохоронців, зловмиснику від 20 до 30 років, він має світле волосся та шрами на обличчі, розмовляє німецькою. Мотиви нападу невідомі.

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Нагадаємо, під час схожого нападу, що було скоєно 25 червня у місті Вюрцбург у землі Баварія, загинули троє жінок, ще семеро осіб отримали поранення. За даними слідства, зловмисник - 24-річний чоловік із громадянством Сомалі. Він прибув до Німеччини у 2015 році і отримав притулок. Останнім часом мешкав у притулку для безхатьків у Вюрцбурзі. Поліція станом на ранок понеділка досі не змогла встановити його мотивів. Раніше повідомлялося, що він проходив лікування у психіатра.