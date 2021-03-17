Ножовий напад в Амстердамі: один загиблий і чотирьох поранено

Одна людина загинула і ще четверо отримали поранення внаслідок ножового нападу в Амстердамі пізно ввечері у п'ятницю, 21 травня. Поліція повідомила вранці у суботу, 22 травня, про затримання підозрюваного неподалік від місця злочину.

Правоохоронці зазначили, що розлідує напади, мотиви яких можуть бути різними, "але наразі не має прямих вказівок на терористичні мотиви".

У поліції додали, що чотирьох поранених доправили до лікарні, утім, їх стан невідомий. Також правоохоронці вже ідентифікували підозрюваного, він - 29-річний житель містечка Амстелвен поруч з Амстердамом. Ножовий напад був скоєний у районі з великою кількістю барів і ресторанів, але тоді вони були закриті через коронавірусні обмеження.