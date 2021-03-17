 Ножовий напад в Амстердамі: один загиблий і чотирьох поранено | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2021

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Новини

Ножовий напад в Амстердамі: один загиблий і чотирьох поранено

Поліція повідомила, що затримала підозрюваного неподалік від місця злочину. За її даними, наразі нема прямих вказівок на терористичні мотиви.

Поліція перекрила місце в Амстердамі, де було скоєно ножовий напад

Поліція перекрила місце в Амстердамі, де було скоєно ножовий напад

Одна людина загинула і ще четверо отримали поранення внаслідок ножового нападу в Амстердамі пізно ввечері у п'ятницю, 21 травня. Поліція повідомила вранці у суботу, 22 травня, про затримання підозрюваного неподалік від місця злочину.

Правоохоронці зазначили, що розлідує напади, мотиви яких можуть бути різними, "але наразі не має прямих вказівок на терористичні мотиви".

У поліції додали, що чотирьох поранених доправили до лікарні, утім, їх стан невідомий. Також правоохоронці вже ідентифікували підозрюваного, він - 29-річний житель містечка Амстелвен поруч з Амстердамом. Ножовий напад був скоєний у районі з великою кількістю барів і ресторанів, але тоді вони були закриті через коронавірусні обмеження.

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