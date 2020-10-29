 Ножовий напад у Ніцці: затримано ще дві особи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2020

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Новини

Ножовий напад у Ніцці: затримано ще дві особи

Французька поліція затримала ще двох осіб, яких підозрюють у причетності до ножового нападу в Ніцці.

Базиліка Нотр-Дам у Ніцці

Базиліка Нотр-Дам у Ніцці

Французька поліція затримала ще двох осіб, яких підзрюють у причетності до ножового нападу в Ніцці, внаслідок якого загинуло три людини. Про це в неділю, 1 листопада, повідомило агентство Reuters з посиланням на свої джерела в поліції.За даними французької телекомпанії BFM TV, підозрюваних затримали в суботу, 31 жовтня, в південнофранцузькому місті Грас.

Затримані - чоловіки віком 25 та 63 роки. Вони обидва були присутні на місці проживання раніше затриманого в той же день в Грасі тунісця 29 років, якого підозрюють у спілкуванні з нападником, котрий убив 29 жовтня в католицькій церкві Ніцци трьох осіб.

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Ще троє підозрюваних також залишаються в неділю під вартою. Це чоловік 47 років, затриманий у четвер після того, як був помічений на кадрах камери відеоспостереження разом з нападником, і 35-річний підозрюваний, затриманий у п'ятницю в Ніцці разом зі своїм двоюрідним братом 33 років. Загалом під вартою у справі про теракт в Ніцці 29 жовтня перебувають шестеро людей.

Нагадаємо, що 29 жовтня озброєний ножем чоловік зайшов у базиліку Нотр-Дам в Ніцці і вбив трьох осіб. Поліція швидко прибула на місце події і відкрила вогонь по нападнику. Він був важко поранений, і доставлений в госпіталь. За даними слідства, це 21-річний громадянин Тунісу, який прибув до Європи через італійський острів Лампедуза 20 вересня, а згодом перебрався до Франції. Французький президент Еммануель Макрон назвав цей напад "актом ісламського радикального тероризму".

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