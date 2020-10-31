У Ліоні невідомий стріляв у православного священника

У французькому місті Ліон ввечері у суботу, 31 жовтня, стався напад на православного священника. Як повідомляють місцеві ЗМІ, громадянин Греції, православний священник, закривав церкву, коли по ньому відкрив вогонь невідомий чоловік.

За даними ЗМІ, священник отримав важке вогнепальне поранення. Агенція Reuters із посиланням на джерела у поліції повідомила, що внаслідок нападу священник отримав два вогнепальних поранення. Щоб врятувати його життя, першу медичну допомогу йому надали на місці нападу.

Нападник з місця події зник.

На місці події в Ліоні

У МВС закликали не з'являтися в районі, де сталася стрілянина

У міністерстві внутрішніх справ Франції рекомендували жителям уникати район Жан-Масі, де сталася стрілянина.

"В 7 окрузі Ліона в районі Жан-Масі вживаються (поліцейські. - Ред.) заходи. На місці працюють служби безпеки і рятувальники. Встановлений периметр безпеки. Уникайте цього району і дотримуйтесь вказівок влади", - йдеться в повідомленні МВС.

Мотиви злочинця встановлюються, його розшукують.

Хвиля нападів у Франції

Нагадаємо, двома днями раніше, 29 жовтня, невідомий з ножем увірвався в базиліку Нотр-Дам в Ніцці і напав на парафіян. Жертвами нападу стали троє людей, ще шестеро осіб зазнали поранень. Під час затримання поліцією нападник, який постійно вигукував "Аллаху акбар", отримав декілька вогнепальних поранень, його госпіталізували.

Того ж дня французькі поліцейські застрелили в місті Авіньйон чоловіка, озброєного ножем, який теж вигукував "Аллаху акбар".

16 жовтня інший озброєний кухонним ножем 18-річний ісламіст з криками "Аллаху акбар" перерізав горло вчителю історії та географії Самюелю Паті у передмісті Парижа. Нападник вбив Паті після того, як під час уроку, присвяченому свободі слова, він показував учням опубліковані Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

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Наразі невідомо, чи ці три напади пов'язані між собою. Після вбивства Паті президент Франції Еммануель Макрон неодноразово виступав з промовами, у яких наголошував, що країна й далі боротиметься проти "ворожості до просвіти" та пов'язаним із нею насильством. Макрон пообіцяв, що Франція "не відмовиться від карикатур".