 Ножова атака в церкві в Ніцці: троє загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ножова атака в церкві в Ніцці: троє загиблих

Невідомий напав з ножем на людей у церкві в Ніцці та вбив трьох осіб. Мер міста назвав напад терористичною атакою. Поліція затримала нападника.

Церква Нотр-Дам у Ніцці, де сталася атака

Церква Нотр-Дам у Ніцці, де сталася атака

Невідомий напав з ножем на людей у церкві Нотр-Дам у французькому місті Ніцца в четвер, 29 жовтня. Нападник відрубав голову жінці і вбив ще двох людей, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на поліцію.

Читайте також: Коментар: Нелегка боротьба Франції проти "ісламістського сепаратизму"

Мер Ніцци Крістіан Естрозі заявив, що нападник кілька разів вигукнув "Аллаху Акбар" і назвав цю атаку терористичною. Він повідомив, що нападник затриманий. "Поліція стріляла у підозрюваного під час його затримання, він живий і перебуває у лікарні", - сказав Естрозі журналістам.

Антитерористична прокуратура Франції вже взялася за цю справу. У відомстві заявили, що розслідування буде проводитися через "вбивство та замах на вбивство у зв'язку з терактом".

Ризик терактів у Франції

Через декілька годин після цієї атаки поліція в місті Авіньйон на півдні Франції вбила чоловіка, який погрожував перехожим зброєю. Він також кричав "Аллаху Акбар", повідомляє радіостанція "Європа 1". Після цього випадку прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про введення на всій території країни плану з протидії тероризму Vigipirate, при цьому рівень терористичний загрози визначено як максимальний.

Читайте також: Ердоган назвав "фашистами" лідерів ЄС, які підтримали Макрона

Нагадаємо, що 16 жовтня озброєний кухонним ножем ісламіст з криками "Аллаху акбар!" відтяв голову учителю історії та географії Самюелю Паті у передмісті Парижа. Нападник вбив Паті після того, як він під час уроку, присвяченому свободі слова, показував учням опубліковані Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Нападника застрелила поліція. Ним виявився 18-річний чеченець Абдуллах А., який народився в Москві й за даними російського посольства в Парижі, разом з родиною виїхав з Росії в 2008 році та отримав у Франції політичний притулок. Французький президент Еммануель Макрон назвав напад на вчителя ісламістським терактом.

Наразі невідомо, чи ці два напади пов'язані між собою. Після вбивства Паті Еммануель Макрон неодноразово виступав з промовами. За його словами, країна й далі боротиметься проти "ворожості до просвіти" та пов'язаним із нею насильством. Макрон пообіцяв, що Франція "не відмовиться від карикатур".

Читайте також: Франція готує депортацію кількох сотень осіб після вбивства вчителя під Парижем

Також за темою

Frankreich Les Mureaux | Rede Präsident Macron

Коментар: Нелегка боротьба Франції проти "ісламістського сепаратизму" 22.10.2020

Французька держава сама створила злиденні гетто у передмістях, де процвітає паралельний світ радикальних ісламістів. Одному президентові Макрону боротьба з ним не під силу, вважає Барбара Везель.

Frankreich I Messerattacke in Paris

Напад у Парижі: підозрюваний хотів спалити редакцію Charlie Hebdo 29.09.2020

Чоловік, який поранив ножем двох людей у Парижі, зізнався, що йому 25 років. Зловмисник планував підпалити приміщення, де до 2015 року працювала редакція сатиричного журналу Charlie Hebdo.

Paris Messeratacke bei Charlie Hebdo Redaktion

Напад у Парижі: двоє поранених - журналісти, глава МВС каже про теракт 25.09.2020

Загрози життям поранених журналістів немає, запевнив прем'єр Франції. За даними ЗМІ, головний підозрюваний зізнався у скоєнні нападу. Глава МВС країни заявив, що було вчинено "ісламістський теракт".

Реклама

Докладно

Засобів індивідуального захисту постійно бракує, навіркають у Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська

Пандемія і закупівлі в Україні: дорого, складно, довго

Через бюрократію забезпечення українських лікарень необхідним в умовах пандемії COVID-19 затягується на багато місяців.  

Північний потік-2: чому містечко Засніц отримало погрози від США (picture-alliance/Fotostand/freitag)

"Північний потік-2": чому США погрожують німцям (відео)

США розширили санкції проти "Північного потоку-2". Містечко Засніц у Німеччині отримало… листи з погрозами з-за океану.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  