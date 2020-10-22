Ножова атака в церкві в Ніцці: троє загиблих

Невідомий напав з ножем на людей у церкві Нотр-Дам у французькому місті Ніцца в четвер, 29 жовтня. Нападник відрубав голову жінці і вбив ще двох людей, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на поліцію.

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Мер Ніцци Крістіан Естрозі заявив, що нападник кілька разів вигукнув "Аллаху Акбар" і назвав цю атаку терористичною. Він повідомив, що нападник затриманий. "Поліція стріляла у підозрюваного під час його затримання, він живий і перебуває у лікарні", - сказав Естрозі журналістам.

Антитерористична прокуратура Франції вже взялася за цю справу. У відомстві заявили, що розслідування буде проводитися через "вбивство та замах на вбивство у зв'язку з терактом".

Ризик терактів у Франції

Через декілька годин після цієї атаки поліція в місті Авіньйон на півдні Франції вбила чоловіка, який погрожував перехожим зброєю. Він також кричав "Аллаху Акбар", повідомляє радіостанція "Європа 1". Після цього випадку прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про введення на всій території країни плану з протидії тероризму Vigipirate, при цьому рівень терористичний загрози визначено як максимальний.

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Нагадаємо, що 16 жовтня озброєний кухонним ножем ісламіст з криками "Аллаху акбар!" відтяв голову учителю історії та географії Самюелю Паті у передмісті Парижа. Нападник вбив Паті після того, як він під час уроку, присвяченому свободі слова, показував учням опубліковані Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Нападника застрелила поліція. Ним виявився 18-річний чеченець Абдуллах А., який народився в Москві й за даними російського посольства в Парижі, разом з родиною виїхав з Росії в 2008 році та отримав у Франції політичний притулок. Французький президент Еммануель Макрон назвав напад на вчителя ісламістським терактом.

Наразі невідомо, чи ці два напади пов'язані між собою. Після вбивства Паті Еммануель Макрон неодноразово виступав з промовами. За його словами, країна й далі боротиметься проти "ворожості до просвіти" та пов'язаним із нею насильством. Макрон пообіцяв, що Франція "не відмовиться від карикатур".

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