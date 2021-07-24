Олімпійські ігри: Україна 60-а у медальному заліку

На 11-й день Олімпійських ігор, які відбуваються у Токіо, Україна посідає 60-е місце. Станом на вечір понеділка, 2 серпня, українські спортсмени завоювали шість медалей: одну срібну та п'ять бронзових. Срібло Україні приніс плавець Михайло Романчук, який 1 серпня у запливі на 1500 метрів вільним стилем подолав дистанцію за 14 хвилин 40,66 секунди. За кілька днів до цього він також виграв бронзову медаль в запливі на 800 метрів вільним стилем.

Напередодні бронзу Україні принесла тенісистка Еліна Світоліна, обігравши в матчі за третє місце казахську спортсменку Еліну Рибакіну. Також бронзові медалі отримав український фехтувальник Ігор Рейзлін та дзюдоїстка Дарина Білодід. Окрім того, українські стрільці Олена Костевич і Олег Омельчук виграли бронзові медалі на Олімпіаді в стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів.

Лідирує у неофіційному медальному заліку команда Китаю, яка здобула 29 золотих медалей, 17 срібних та 16 золотих. На другому місці американці із 22, а на третьому Японія - із 17 золотими медалями. Німеччина посідає восьму позицію: 6 золотих, 6 срібних та 11 бронзових медалей.

Олімпійські ігри-2020 відкрилися в Японії 23 липня і триватимуть до 8 серпня.

Дивитись відео 01:23 Поділитись Олімпійські віртуальні тури по Токіо в часи коронавірусу (30.07.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3yKh4 Олімпійські віртуальні тури по Токіо в часи коронавірусу (30.07.2021)