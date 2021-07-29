Михайло Романчук приніс Україні перше срібло на Олімпіаді в Токіо

На Олімпіаді в Токіо український плавець Михайло Романчук у неділю, 1 серпня, здобув срібну медаль у запливі на 1500 метрів вільним стилем. Спортсмен подолав дистанцію за 14 хвилин 40,66 секунди.

Золоту нагороду у запливі здобув американець Роберт Фінке з результатом 14 хвилин 39,65 секунди, а бронзову - німець Флоріан Вельброк (Florian Wellbrock) з результатом 14:40,91. Ще один українець - Сергій Фролов - фінішував восьмим з результатом 15:04,26.

Призери Михайло Романчук, Роберт Фінке та Флоріан Вельбрук

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Нагадаємо, що ця срібна медаль стало другою олімпійською нагородою в активі Романчука. Кілька днів тому він здобув бронзу на дистанції 800 метрів вільним стилем, а у півфінальному запливі встановив також олімпійський рекорд на цій дистанції. Перемогу у фінальному запливі на 800 метрів також здобув Фінке.

У коментарі після запливу на 1500 метрів Романчук заявив, що задоволений виступом на Олімпіаді, а також тим фактом, що на півторакілометровій дистанції вперше за три роки йому вдалося випередити Вельброка. "Дуже тяжкі змагання видалися. Незвичний режим, організм до такого просто не звик. Звичайно, хочеться більшого. Але ми не здаємося, і, як би складно не було, будемо працювати і рухатися далі. Як мінімум до Парижа-2024", - зазначив Романчук, йдеться у повідомленні на сторінці Національного олімпійського комітету України в соцмережі Facebook.

Тепер у скарбничці української збірної шість медалей: одна срібна та п'ять бронзових. Напередодні бронзу Україні принесла тенісистка Еліна Світоліна, обігравши в матчі за третє місце казахську спортсмену Еліну Рибакіну. Лідирує у неофіційному медальному заліку команда Китаю, яка здобула вже 22 золота. У американців - 19 найвищих нагород.