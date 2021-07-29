 Михайло Романчук приніс Україні перше срібло на Олімпіаді в Токіо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Михайло Романчук приніс Україні перше срібло на Олімпіаді в Токіо

Український плавець Михайло Романчук на Олімпіаді в Токіо здобув срібну медаль на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Михайло Романчук

Михайло Романчук

На Олімпіаді в Токіо український плавець Михайло Романчук у неділю, 1 серпня, здобув срібну медаль у запливі на 1500 метрів вільним стилем. Спортсмен подолав дистанцію за 14 хвилин 40,66 секунди.

Золоту нагороду у запливі здобув американець Роберт Фінке з результатом 14 хвилин 39,65 секунди, а бронзову - німець Флоріан Вельброк (Florian Wellbrock) з результатом 14:40,91. Ще один українець - Сергій Фролов - фінішував восьмим  з результатом 15:04,26.

Призери Михайло Романчук, Роберт Фінке та Флоріан Вельбрук

Призери Михайло Романчук, Роберт Фінке та Флоріан Вельбрук

Читайте також: Олімпіада в Токіо: скільки грошей отримують спортсмени за олімпійське золото

Нагадаємо, що ця срібна медаль стало другою олімпійською нагородою в активі Романчука. Кілька днів тому він здобув бронзу на дистанції 800 метрів вільним стилем, а у півфінальному запливі встановив також  олімпійський рекорд на цій дистанції. Перемогу у фінальному запливі на 800 метрів також здобув Фінке.

У коментарі після запливу на 1500 метрів Романчук заявив, що задоволений виступом на Олімпіаді, а також тим фактом, що на півторакілометровій дистанції вперше за три роки йому вдалося випередити Вельброка. "Дуже тяжкі змагання видалися. Незвичний режим, організм до такого просто не звик. Звичайно, хочеться більшого. Але ми не здаємося, і, як би складно не було, будемо працювати і рухатися далі. Як мінімум до Парижа-2024", - зазначив Романчук, йдеться у повідомленні на сторінці Національного олімпійського комітету України в соцмережі Facebook.

Тепер у скарбничці української збірної шість медалей: одна срібна та п'ять бронзових. Напередодні бронзу Україні принесла тенісистка Еліна Світоліна, обігравши в матчі за третє місце казахську спортсмену Еліну Рибакіну. Лідирує у неофіційному медальному заліку команда Китаю, яка здобула вже 22 золота. У американців - 19 найвищих нагород.

Дивитись відео 01:23

Олімпійські віртуальні тури по Токіо в часи коронавірусу (30.07.2021)

Також за темою

Mykhailo Romanchuk of Ukraine poses with his bronze medal following the men's 800-meters freestyle final at the 2020 Summer Olympics, Thursday, July 29, 2021, in Tokyo, Japan. (AP Photo/Matthias Schrader)

Олімпіада-2020: плавець Михайло Романчук здобув бронзову медаль 29.07.2021

Михайло Романчук приніс Україні четверту бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо в запливі на 800 метрів вільним стилем.

Mykhailo Romanchuk, of Ukraine, reacts after his swim in a heat of the men's 800-meter freestyle at the 2020 Summer Olympics, Tuesday, July 27, 2021, in Tokyo, Japan. (AP Photo/Martin Meissner)

Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд 27.07.2021

Українець Михайло Романчук проплив 800 метрів із результатом 7.41.28 та встановив олімпійський та національний рекорд. Тим часом стрільці Олена Костевич і Олег Омельчук принесли Україні вже третю бронзу.

Olympic symbols at the Nippon Budokan, a venue for judo and karate events, in Tokyo on July 23, 2021. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES.

Олімпіада в Токіо: ще 17 позитивних тестів на коронавірус 24.07.2021

Попри жорсткі протиепідемічні заходи, загальне число пов'язаних з Олімпіадою випадків інфікування коронавірусом перевищило 120.

Реклама

Докладно

Порятунок собак у Німеччині

Повінь у Німеччині: як рятували коней і поні, котів і собак?

Від повеней на заході Німеччини сильно постраждали не лише люди. Про те, як рятували тварин, розповідає DW.  

70 відсотків ринку газу й надалі залишається за облгаззбутами, які входять до Регіональної газової компанії олігарха Дмитра Фірташа

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)

Через "Північний потік-2" німці взяли на себе енергетичні зобов’язання перед Україною. А що має зробити Київ?  