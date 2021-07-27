 Олімпіада-2020: плавець Михайло Романчук здобув бронзову медаль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2021

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Олімпіада-2020: плавець Михайло Романчук здобув бронзову медаль

Михайло Романчук приніс Україні четверту бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо в запливі на 800 метрів вільним стилем.

Михайло Романчук із бронзовою олімпійською нагородою

Михайло Романчук із бронзовою олімпійською нагородою

Український плавець Михайло Романчук у четвер, 29 липня, виграв бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо в запливі на 800 метрів вільним стилем. Нагадаємо, у півфінальному запливі на цій дистанції він встановив олімпійський рекорд.

"Михайло Романчук приносить Україні четверту бронзу на Олімпійських іграх-2020! Михайло Романчук фінішував третім у фінальному запливі на дистанції 800 метрів вільним стилем. Українець показав час 7:42,33", - йдеться в повідомленні на сторінці міністерства молоді та спорту в соцмережі Facebook.

Перемогу у запливі з результатом 7:41,87 здобув американець Роберт Фінке, друге місце посів італієць Грегоріо Пальтріньєрі.

Грегоріо Пальтріньєрі, Роберт Фінке та Михайло Романчук (зліва направо) з олімпійськими нагородами

Грегоріо Пальтріньєрі, Роберт Фінке та Михайло Романчук (зліва направо) з олімпійськими нагородами

"До цієї нагороди я йшов 18 років. З шести років, коли почав займатися плаванням та прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було", - цитує Романчука Національний олімпійський комітет (НОК) України.

За словами Романчука, "це був надзвичайно складний і незвичний фінал". "Я дуже сподівався покращити свій олімпійський рекорд, який встановив у півфіналі, але радує, що його так і не перевершили", - додав спортсмен.

Ще один українець, який також кваліфікувався до вісімки кращих, Сергій Фролов у фіналі з часом 7:45,11 став шостим.

Поки а активі українців на Олімпіаді в Токіо - чотири бронзові нагороди. Серед лідарів медального заліку - команди Китаю, США та Японії, які завоювали вже відповідно 14, 13 та 13 золотих нагород. 

Напередодні українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до півфіналу одиночного розряду на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. За вихід у фінал Світоліна зіграє з чешкою Маркетою Вондроушовою.

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