Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд

Український плавець Михайло Романчук у вівторок, 27 липня, встановив олімпійський рекорд на дистанції 800 метрів вільним стилем. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України (НОК).

Романчук виграв півфінал на дистанції 800 метрів із результатом 7.41.28. Спортсмен вийшов до фіналу Олімпійських Ігор в Токіо.

Також до фіналу від України потрапив Сергій Фролов. Фінал змагань відбудеться 29 липня.

Третя бронза для України на Олімпіаді

Раніше українські стрільці Олена Костевич і Олег Омельчук виграли бронзові медалі на Олімпіаді в стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів. У малому фіналі Омельчук і Костевич перемогли сербську пару - Зорану Аруновіч і Даміра Мікеца. Українські олімпійці набрали 16 очок, а їхні опоненти - 12.

Це третя медаль на Олімпійських іграх для України. Раніше бронзу вибороли дзюдоїстка Дарина Білодід і фехтувальник Ігор Рейзлін.