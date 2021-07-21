Українську спортсменку відсторонили від Олімпіади через допінг

В української спортсменки Юлії Єлістратової був виявлений позитивний результат тесту на еритропоетин. Вона може звернутися до Міжнародного спортивного суду, щоб опротестувати тимчасову заборону на участь в Олімпіаді.
Українську тріатлоністку Юлію Єлістратову тимчасово відсторонили від участі в Олімпійських іграх в Токіо після позитивного допінг-тесту. Про це в неділю, 25 липня, повідомило Міжнародне агентство тестування (ITA).
Позитивний результат тесту на еритропоетин був виявлений у спортсменки ще 5 червня у Дніпрі в рамках змагань Кубка Європи з тріатлону. Однак ITA отримала повідомлення про це лише 24 липня. Тепер Єлістратова може звернутися до спеціального департаменту Міжнародного спортивного суду з проханням вжити заходів проти тимчасової заборони.
Фехтувальник Ігор Рейзлін в одиночному змаганні на шпагах завоював для української збірної бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Це вже друга медаль у скарбничці України на цих змаганнях.
Таким чином атлетки з ФРН висловлюють протест сексуалізації гімнастики.