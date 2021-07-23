Ігор Рейзлін здобув для України бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо

Український фехтувальник Ігор Рейзлін у неділю, 25 липня, виборов бронзову медаль для збірної України на Олімпійских Іграх у Токіо в одиночному турнірі на шпагах. 36-річний українець у матчі за "бронзу" протистояв італійцю Андреа Сантареллі. Поєдинок завершився перемогою українця - 15:12, повідомляється на сайті Національного олімпійського комітету України.

В індивідуальних змаганнях шпажистів Рейзлін успішно дебютував на Іграх з перемоги над двома титулованими представниками Швейцарії, здолавши спочатку Беньяміна Штеффена (15:11), а потім Макса Гайнцера (15:12).

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"У чвертьфіналі українець змусив скласти зброю головну сенсацію турніру 18-річного Мохамеда Ель-Сайєда з Єгипту. Лиш представник Франції - Роман Каннон - зумів поставити перепони на шляху нашого фехтувальника (10:15)", - зазначили в НОК України.

Рейзлін став єдиним українським шпажистом, що пройшов до півфіналу, інші представники української збірної Роман Свічкар та Богдан Нікішин програли ще в першому раунді.

Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка Дарина Білодід, яка виступає у ваговій категорії до 48 кілограмів, принесла Україні першу олімпійську медаль.