 Ігор Рейзлін здобув для України бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2021

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Ігор Рейзлін здобув для України бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо

Фехтувальник Ігор Рейзлін в одиночному змаганні на шпагах завоював для української збірної бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Це вже друга медаль у скарбничці України на цих змаганнях.

Ігор Рейзлін у поєдинку з італійцем Андреа Сантареллі

Ігор Рейзлін (ліворуч) у поєдинку з італійцем Андреа Сантареллі

Український фехтувальник Ігор Рейзлін у неділю, 25 липня, виборов бронзову медаль для збірної України на Олімпійских Іграх у Токіо в одиночному турнірі на шпагах. 36-річний українець у матчі за "бронзу" протистояв італійцю Андреа Сантареллі. Поєдинок завершився перемогою українця - 15:12, повідомляється на сайті Національного олімпійського комітету України.

В індивідуальних змаганнях шпажистів Рейзлін успішно дебютував на Іграх  з перемоги над двома титулованими представниками Швейцарії, здолавши спочатку Беньяміна Штеффена (15:11), а потім Макса Гайнцера (15:12).

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"У чвертьфіналі українець змусив скласти зброю головну сенсацію турніру 18-річного Мохамеда Ель-Сайєда з Єгипту. Лиш  представник Франції - Роман Каннон - зумів поставити перепони на шляху нашого фехтувальника (10:15)", - зазначили в НОК України.

Рейзлін став єдиним українським шпажистом, що пройшов до півфіналу, інші представники української збірної Роман Свічкар та Богдан Нікішин програли ще в першому раунді.

Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка Дарина Білодід, яка виступає у ваговій категорії до 48 кілограмів, принесла Україні першу олімпійську медаль.

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