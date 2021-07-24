Еліна Світоліна вперше виступить у півфіналі Олімпіади

Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до півфіналу одиночного розряду на Олімпійських іграх-2020 у Токіо, повідомляється на сайті Великого тенісу України у середу, 28 липня.

У поєдинку 1/4 фіналу українка здолала італійку Камілу Джорджі. Тенісистки провели на корті півтори години. Світоліна виконала по два брейки в кожному сеті й програла по гейму на своїй подачі (вела 5-1 в першій партії й 4-1 у другій).

За вихід у фінал Світоліна зіграє з чешкою Маркетою Вондроушовою. "В принципі, я знаю стиль гри цієї тенісистки. Тож буду готуватися, відновлюватися. Потрібно виходити на корт у гарній фізичній формі", - цитує Світоліну НОК України.

Еліна Світоліна дебютує у півфіналі на Олімпійських іграх. У 2016 році вона програла на Олімпіаді в Бразилії у чвертьфіналі. Вдруге в рамках олімпійського турніру на цьому етапі виступить представник України: у 2008 році на Іграх у Пекіні до парного півфіналу дійшли Олена й Катерина Бондаренки.

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