Жіночий одяг у професійному спорті: курс на десексуалізацію?

Новини зі світу спорту зараз у тренді. І не лише тому, що у Токіо проходить головна спортивна подія світу - Олімпіада. Протягом останнього тижня бурхлива дискусія спалахнула довкола іншої пов'язаної зі спортом теми - сексуалізації жіночого тіла під час змагань. І, судячи з реакцій та їхньої кількості, ця тема хвилює поціновувачів спорту та інших небайдужих не менше, ніж самі спортивні досягнення атлетів.

Шорти - у пляжному гандболі, комбінезони - в гімнастиці

Дискусія спалахнула після того, як тиждень тому жіноча збірна з Норвегії під час Чемпіонату Європи з пляжного гандболу у Болгарії вийшла на гру в спортивних шортах замість бікіні, за що Європейська федерація гандболу оштрафувала її на півтори тисячі євро.

Норвезьку команду оштрафували за ці шорти на змаганнях у Болгарії

Згодом, уже на Олімпійських іграх, німецькі гімнастки виступили в комбінезонах, що закривають ноги - замість традиційних, більш відкритих та відвертих трико, що схожі на купальники. "Ми хочемо показати, що гімнастика є прекрасною, незалежно від того, у що вдягнуті гімнастки. Найважливіше, щоб вони почувалися комфортно", - пояснила такий крок членкиня німецької команди Елізабет Зайц (Elisabeth Seitz).

Німецькі гімнастки Сара Фосс, Пауліна Шефер, Елізабет Зайтц і Кім Буі

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Гімнастки наполягають, що вони самі мають право обирати, у чому виступати на змаганнях та тренуватися. Вперше у спортивних комбінезонах німецькі гімнастки виступили на Чемпіонаті Європи у Базелі у квітні цього року. Офіційно такі комбінезони у спортивній гімнастиці дозволені з 2009 року. Але досі їх вдягали лише спортсменки-мусульманки з релігійних причин.

Революція у гімнастиці?

Загалом, як зауважує німецька інформаційна агенція dpa, такий крок розцінюється як революція у спортивній гімнастиці та знак проти сексуалізації цього виду спорту. "Німецькі гімнастки висловилися проти сексуалізації спорту, виступивши на Олімпійських іграх у Токіо в комбінезонах замість бікіні", - пише про подію американський журнал People.

А у спортивному об'єднанні "Атлети Німеччини" висловили гордість за німецьких гімнасток, які своїм виступом у комбінезонах "надіслали сильний сигнал проти сексизму". "Спортсменки та спортсмени повинні мати вибір, що одягати, якщо це не надає їм переваг (над суперником. - Ред.)", - наголосили в союзі німецьких спортсменів.

Підтримала німкень і американська суперзірка Сімона Байлз, чотириразова олімпійська чемпіонка та найтитулованіша гімнастка США. "Я підтримую ваше рішення, носити все, що вам подобається і в чому ви почуваєтеся комфортно", - сказала Байлз, яка сама, однак, виступає у Токіо у традиційному вбранні з відкритими ногами.

Сімона Байлз підтримує німкень, але сама виступає у Токіо у традиційному трико

Поки що незрозуміло, чи комбінезони стануть новим трендом у жіночій гімнастиці - в американській компанії GK Elite, яка є лідером з виробництва жіночих гімнастичних трико, повідомили, що поки що попиту на них небагато - замовлення надходять переважно з країн, де стриманість у вбранні диктується релігійними або культурними традиціями. Але німецька гімнастка Сара Фосс (Sarah Voss) сподівається на те, що інші спортсменки наслідуватимуть їхній приклад. "Ми лише зробили перший крок. Ми будемо раді, якщо також й інші підхоплять цю інновацію і ми отримаємо новий тренд", - каже вона.

Виступ Сари Фосс на Олімпіаді у Токіо у тому самому комбінезоні

Менше картинок з жіночим тілом крупним планом

Тим часом Олімпійська мовна служба повідомила, що намагається боротися з сексуалізацією ігор, фільтруючи на Олімпіаді у Токіо занадто відверті відеокадри спортсменок. "Ви не побачите у наших трансляціях деякі речі, які можна було бачити у минулому, з деталями та крупними планами частин тіла", - наголосив 26 липня виконавчий директор Олімпійської мовної служби Янніс Ексарчос.

У деяких видах спорту завдання повністю позбутися сексуальних зображень жіночого тіла є, однак, складним. До таких, безумовно, належить жіночий пляжний волейбол - який, на відміну від пляжного гандболу, входить до олімпійських видів спорту та є доволі популярним через свою динаміку та видовищність. Міжнародна федерація волейболу у своїх правилах щодо спортивної форми на Олімпіаді допускає різні її види - від традиційних бікіні до шортів, легінсів або суцільного купальника. "Пляжний волейбол вітає все (у тому, що стосується одягу. - Ред.), і ці регулювання щодо спортивної форми забезпечують, що наш спорт є культурно та релігійно інклюзивним", - йдеться у коментарі федерації.

Не всі хочуть більше одягу

Але, попри розмаїття опцій у виборі одягу, пляжні волейболістки у Токіо обирають для своїх виступів саме бікіні. Такий вибір пояснюється й суто з практичної точки зору. Американська пляжна волейболістка Епріл Росс, для якої Олімпіада у Токіо - вже третя в її спортивній кар'єрі, нагадує, що пляжний волейбол як вид спорту виник на Гавайських островах та на півдні Каліфорнії, а також на пляжах Ріо-де-Жанейро. "Ти граєш, тобі жарко, і тоді ти йдеш і стрибаєш у воду", - пояснює спортсменка у коментарі агенції AP. За її словами, суцільний купальник для пляжного волейболу не підходить, адже тоді пісок потрапляє під тканину і подразнює шкіру. Тому, мовляв, чим менше матеріалу на тілі, який може затримати пісок, тим краще.

Епріл Росс (праворуч) та Алікс Клайнман на змаганнях у Токіо

Росс та її партнерка по грі Алікс Клайнман допомагали розробляти їхню власну пляжну уніформу. За словами спортсменки, для неї важливо, щоб форма не обмежувала її рухи та дихання. "Для нас це те, у чому ми почуваємося найбільш комфортно. Ви не носите більше одягу, коли погода справді спекотна, а пісок на тілі під тканиною не приносить задоволення. Але я цілком поважаю інших людей, які хочуть, щоб їхні тіла були більш закритими, якщо це є для них комфортніше", - каже Алікс Клайнман.