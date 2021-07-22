Жіночий одяг у професійному спорті: курс на десексуалізацію?
У світі спорту триває дискусія щодо того, чи має жіночий одяг у професійному спорті бути надто відкритим.
Швейцарська команда з пляжного волейболу на Олімпіаді у Токіо
Новини зі світу спорту зараз у тренді. І не лише тому, що у Токіо проходить головна спортивна подія світу - Олімпіада. Протягом останнього тижня бурхлива дискусія спалахнула довкола іншої пов'язаної зі спортом теми - сексуалізації жіночого тіла під час змагань. І, судячи з реакцій та їхньої кількості, ця тема хвилює поціновувачів спорту та інших небайдужих не менше, ніж самі спортивні досягнення атлетів.
Шорти - у пляжному гандболі, комбінезони - в гімнастиці
Дискусія спалахнула після того, як тиждень тому жіноча збірна з Норвегії під час Чемпіонату Європи з пляжного гандболу у Болгарії вийшла на гру в спортивних шортах замість бікіні, за що Європейська федерація гандболу оштрафувала її на півтори тисячі євро.
Норвезьку команду оштрафували за ці шорти на змаганнях у Болгарії
Згодом, уже на Олімпійських іграх, німецькі гімнастки виступили в комбінезонах, що закривають ноги - замість традиційних, більш відкритих та відвертих трико, що схожі на купальники. "Ми хочемо показати, що гімнастика є прекрасною, незалежно від того, у що вдягнуті гімнастки. Найважливіше, щоб вони почувалися комфортно", - пояснила такий крок членкиня німецької команди Елізабет Зайц (Elisabeth Seitz).
Німецькі гімнастки Сара Фосс, Пауліна Шефер, Елізабет Зайтц і Кім Буі
Гімнастки наполягають, що вони самі мають право обирати, у чому виступати на змаганнях та тренуватися. Вперше у спортивних комбінезонах німецькі гімнастки виступили на Чемпіонаті Європи у Базелі у квітні цього року. Офіційно такі комбінезони у спортивній гімнастиці дозволені з 2009 року. Але досі їх вдягали лише спортсменки-мусульманки з релігійних причин.
Революція у гімнастиці?
Загалом, як зауважує німецька інформаційна агенція dpa, такий крок розцінюється як революція у спортивній гімнастиці та знак проти сексуалізації цього виду спорту. "Німецькі гімнастки висловилися проти сексуалізації спорту, виступивши на Олімпійських іграх у Токіо в комбінезонах замість бікіні", - пише про подію американський журнал People.
А у спортивному об'єднанні "Атлети Німеччини" висловили гордість за німецьких гімнасток, які своїм виступом у комбінезонах "надіслали сильний сигнал проти сексизму". "Спортсменки та спортсмени повинні мати вибір, що одягати, якщо це не надає їм переваг (над суперником. - Ред.)", - наголосили в союзі німецьких спортсменів.
Підтримала німкень і американська суперзірка Сімона Байлз, чотириразова олімпійська чемпіонка та найтитулованіша гімнастка США. "Я підтримую ваше рішення, носити все, що вам подобається і в чому ви почуваєтеся комфортно", - сказала Байлз, яка сама, однак, виступає у Токіо у традиційному вбранні з відкритими ногами.
Сімона Байлз підтримує німкень, але сама виступає у Токіо у традиційному трико
Поки що незрозуміло, чи комбінезони стануть новим трендом у жіночій гімнастиці - в американській компанії GK Elite, яка є лідером з виробництва жіночих гімнастичних трико, повідомили, що поки що попиту на них небагато - замовлення надходять переважно з країн, де стриманість у вбранні диктується релігійними або культурними традиціями. Але німецька гімнастка Сара Фосс (Sarah Voss) сподівається на те, що інші спортсменки наслідуватимуть їхній приклад. "Ми лише зробили перший крок. Ми будемо раді, якщо також й інші підхоплять цю інновацію і ми отримаємо новий тренд", - каже вона.
Виступ Сари Фосс на Олімпіаді у Токіо у тому самому комбінезоні
Менше картинок з жіночим тілом крупним планом
Тим часом Олімпійська мовна служба повідомила, що намагається боротися з сексуалізацією ігор, фільтруючи на Олімпіаді у Токіо занадто відверті відеокадри спортсменок. "Ви не побачите у наших трансляціях деякі речі, які можна було бачити у минулому, з деталями та крупними планами частин тіла", - наголосив 26 липня виконавчий директор Олімпійської мовної служби Янніс Ексарчос.
У деяких видах спорту завдання повністю позбутися сексуальних зображень жіночого тіла є, однак, складним. До таких, безумовно, належить жіночий пляжний волейбол - який, на відміну від пляжного гандболу, входить до олімпійських видів спорту та є доволі популярним через свою динаміку та видовищність. Міжнародна федерація волейболу у своїх правилах щодо спортивної форми на Олімпіаді допускає різні її види - від традиційних бікіні до шортів, легінсів або суцільного купальника. "Пляжний волейбол вітає все (у тому, що стосується одягу. - Ред.), і ці регулювання щодо спортивної форми забезпечують, що наш спорт є культурно та релігійно інклюзивним", - йдеться у коментарі федерації.
Не всі хочуть більше одягу
Але, попри розмаїття опцій у виборі одягу, пляжні волейболістки у Токіо обирають для своїх виступів саме бікіні. Такий вибір пояснюється й суто з практичної точки зору. Американська пляжна волейболістка Епріл Росс, для якої Олімпіада у Токіо - вже третя в її спортивній кар'єрі, нагадує, що пляжний волейбол як вид спорту виник на Гавайських островах та на півдні Каліфорнії, а також на пляжах Ріо-де-Жанейро. "Ти граєш, тобі жарко, і тоді ти йдеш і стрибаєш у воду", - пояснює спортсменка у коментарі агенції AP. За її словами, суцільний купальник для пляжного волейболу не підходить, адже тоді пісок потрапляє під тканину і подразнює шкіру. Тому, мовляв, чим менше матеріалу на тілі, який може затримати пісок, тим краще.
Епріл Росс (праворуч) та Алікс Клайнман на змаганнях у Токіо
Росс та її партнерка по грі Алікс Клайнман допомагали розробляти їхню власну пляжну уніформу. За словами спортсменки, для неї важливо, щоб форма не обмежувала її рухи та дихання. "Для нас це те, у чому ми почуваємося найбільш комфортно. Ви не носите більше одягу, коли погода справді спекотна, а пісок на тілі під тканиною не приносить задоволення. Але я цілком поважаю інших людей, які хочуть, щоб їхні тіла були більш закритими, якщо це є для них комфортніше", - каже Алікс Клайнман.
Бікіні виповнилося 75 років
День бікіні
У цього культового витвору модельєрів є свій день - День бікіні, який відзначають 5 липня. В Німеччині навть є Музей бікіні (BikiniARTmuseum) у Бад-Раппенау. Експозиція містить 1200 об'єктів пляжної моди. На двічатах на фото - бікіні 1940-50-х років. Бікіні в горошок - дітище француза Луї Реара.
Бікіні виповнилося 75 років
Маленькі трикутники
Саме Луї Реар - французький інженер-механік - розробив перший купальник бікіні. Чотири маленькі трикутники, скріплені тоненькими мотузочками, - менше вже нема куди. 5 липня 1946 року йогоперед камерами біля паризького басейну представила танцівниця стриптизу Мішелін Бернардіні. Реар і не підозрював, як довго його винахід буде популярним.
Бікіні виповнилося 75 років
Анатомічна бомба
Тоді у південній частині Тихого океану, на атолі Бікіні, американці почали проведення випробувань ядерної бомби. Це й надихнуло Реара назвати купальник "бікіні". Реклама для нового пляжного одягу використовувала гру слів: "Бікіні - перша анатомічна (an-atomic) бомба".
Бікіні виповнилося 75 років
Ще у Стародавньому Римі...
Насправді французький інженер не є винахідником бікіні. Ідея носити невеликі шматки тканини виникла ще сотні років до цього - у Стародавньому Римі. Мозаїка IV століття нашої ери, яку знайшли на острові Сицилія, зображує римських жінок в античних бікіні під час заняття спортом.
Бікіні виповнилося 75 років
Кокетливо, але непрактично
Перші ж купальники для жінок і закриті купальні костюми для чоловіків з'явилися у 18-му столітті. Тоді купалися у костюмі з товстої шерстяної або бавовняної тканини, що у воді ставав важким і дуже довго сохнув.
Бікіні виповнилося 75 років
Початок 20-го століття: еластично, але не еротично
З розквітом туризму на початку 20-го століття став модним відпочинок на пляжі з купанням. Купальні костюми стали трохи тіснішими, з'явилися перші моделі з еластичної трикотажної тканини. Купальні шапочки ще були дещо схожими на ковпак і мали захищати від сонця. Костюми, що закривали все тіло, як на цьому фото 1910 року, були і для жінок, і для чоловіків.
Бікіні виповнилося 75 років
Знахідка для дівчат у стилі пін-ап
Тож винахід Луї Реара влучив в десятку. Для Мерилін Монро та інших дівчат , які тоді працювали пін-ап-моделями, відверті бікіні стали знахідкою. Фотографію 1949 року "Мерилін на пляжі" можна побачити на виставці у Бруклінському музеї.
Бікіні виповнилося 75 років
Тримайся міцно
У США в 1950-х роках одним із прикладів успіху в Голлівуді були плавчині в бікіні, які демонстрували водний балет і акробатику на водних лижах. На цьому фото видно, що дві "русалки" можуть легко втратити верхню частину свого вбрання, а от нижня частина, здається, здатна витримати максимальну швидкість катеру.
Бікіні виповнилося 75 років
Дівчина Бонда
Коли Урсула Андресс, одягнена в маленьке бікіні, граційно вийшла з океану в 1962 році, кіноглядачі не могли повірити своїм очам. Навіть Джеймсові Бонду (Шону Коннері) довелося перервати своє полювання на доктора Ноу, щоб перевести подих. Те ж саме 40 років потому спіткало і Пірса Броснана в фільмі "Помри, але не зараз", коли нова дівчина Бонда - Хеллі Беррі - знову з'явилася у пляжній сцені.
Бікіні виповнилося 75 років
Різні варіанти
Після того, як купальник бікіні засвітився у фільмах про Бонда, він отримав ще більшої популярності. 1963 року в Гамбурзі були представлені нові моделі бікіні: Capri (ліворуч), схожа на бікіні Урсули Андресс, та Sissi, більш спортивна на вигляд та стримана.
Бікіні виповнилося 75 років
Зв'язати самотужки
У соціалістичній НДР жінки також були в захваті від сучасного купальника. У 1971 році жіночий журнал вихваляв в'язані бікіні - недорогий варіант, для якого не треба багато матеріалу й часу. Єдиним недоліком було те, що бавовна вбирала багато води і ставала важкою, розтягуючи бікіні. Нині бікіні в'яжуть із синтетичних матеріалів, які швидко висихають.
Бікіні виповнилося 75 років
Батьківщина трусиків танга
У 1950-ті роки в місті, де можна було побачити багато неприкритого тіла, - Ріо-де-Жанейро - була заснована організація, яка виступала проти бікіні. Бразильські трусики танга мали досить погану репутацію аж до 1970-тих. Та сьогодні жінки на пляжах Бразилії, як правило, вибирають найменші бікіні з наявних.
Бікіні виповнилося 75 років
Волейбольна форма
Пляжний волейбол став олімпійським видом спорту 1996 року. Його популярність зростала зокрема й тому, що в цьому виді спорту є на що подивитись. Аж до 2012 року волейболістки були зобов'язані носити бікіні, поки Міжнародна федерація волейболу не послабила сексистські правила. Тепер вони дозволяють носити все, що завгодно, - від трусиків танга до велосипедних шортів.
Бікіні виповнилося 75 років
Монокіні чи танкіні?
Скільки має бути тканини? Межі між бікіні та купальником, який більше прикраває тіло, доволі розмиті. Монокіні (на фото) - полегшений варіант суцільного купальника - називають універсальним. Утім, дедалі улюбленішим стає танкіні - вгорі наче топ, а знизу трусики. Такі моделі лестять фігурі і є чудовою альтернативою для жінок, які не хочуть показувати свій живіт.
Бікіні виповнилося 75 років
Класика повертається
Слово "бікіні" в перекладі означає "земля кокосових горіхів". Радіоактивний атол вже давно безлюдний, але купальник з його ім'ям і надалі залишається "безальтернативним" для більшості купальниць.