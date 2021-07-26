Pink хоче заплатити штраф за гандболісток, яких покарали за виступ у шортах

Співачка Pink у понеділок, 26 липня, висловила підтримку жіночій збірній Норвегії з пляжного гандболу, яку на чемпіонаті Європи оштрафували за відмову грати в бікіні. Вона також вирішила заплатити за них штраф.

"Я дуже пишаюся норвезькою жіночою командою з пляжного гандболу за протест проти дуже сексистських правил щодо їхньої "уніформи". Європейська федерація гандболу повинна бути оштрафована за сексизм. Молодці, дами. Я із задоволенням заплачу за вас ваші штрафи. Так тримати", - написала Pink у Twitter.

Під час Чемпіонату Європи з пляжного гандболу, який проходить зараз у Болгарії, жіноча збірна з Норвегії виступила в спортивних шортах замість бікіні. Через це дисциплінарний комітет Європейської федерації гандболу оштрафував норвезьку команду на 1,5 тисячі євро.

Тим часом німецькі гімнастки виступили на Олімпійських іграх у Токіо в комбінезонах, що закривають ноги. Таким чином вони висловлюють протест сексуалізації їхнього виду спорту.