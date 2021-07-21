Відкриттю Олімпіади в Токіо передує черговий кадровий скандал

Відкриттю Олімпіади в Токіо, яке відбудеться 23 липня, передувала низка скандалів, що кинула тінь на це спортивне свято. Напередодні відкриття, у четвер, 22 липня, організатори Олімпіади повідомили про звільнення режисера церемонії відкриття Кентаро Кобаясі.

Підставою для звільнення стало відео його виступу ще у 1998 році. Під час виступу Кобаясі, який тоді працював артистом комедійного жанру, дозволив собі іронізування над Голокостом - на відеозаписі він розкидає паперові фігурки чоловічків і пропонує "пограти в Голокост".

Читайте також: "Швидше, вище, сильніше - разом": новий девіз Олімпіади

Голова оргкомітету Олімпіади в Токіо Сейко Хасімото вже вибачилася за цей скандал. "З'ясувалося, що в минулому під час своїх виступів Кобаясі насміхався над трагічним епізодом історії", - пояснила Хасімото, цитує інформагенція AP. Вона додала, що Кобаясі вибачився за свої слова і подав у відставку за власним бажанням.

Інші кадрові скандали, пов'язані з Олімпіадою

19 липня у відставку подав композитор церемонії відкриття Олімпіади, 52-річний японський музикант Кейго Оямада. Рішення Оямади було пов'язано з появою в ЗМІ цитат з його інтерв'ю 1994 року, в якому він без помітного каяття розповідає, як в шкільні роки знущався над своїми однокласниками з обмеженими можливостями.

Читайте також: На аренах Олімпіади в Токіо заборонять алкоголь

У березні у відставку подав тодішній режисер церемонії відкриття Хіросі Сасакі після того, як стало відомо, що він дозволяв собі принизливі висловлювання щодо артистки Наомі Ватанабе - зокрема, він жартував, що вона може взяти участь у церемонії відкритті Олімпіади у костюмі свині.

У лютому через сексистські коментарі свою посаду залишив тодішній голова оргкомітету Олімпіади Йосіро Морі, який заявив, що збільшення кількості жінок в спортивних комітетах і федераціях призводить до затягування їхніх засідань.