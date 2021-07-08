 ″Швидше, вище, сильніше - разом″: новий девіз Олімпіади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2021

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Новини

"Швидше, вище, сильніше - разом": новий девіз Олімпіади

МОК затвердив новий девіз Олімпійських ігор, підкресливши важливість солідарності. Тим часом кількість випадків інфікування серед атлетів у Токіо зростає.

Японська тенісистка Наомі Осака тренується у тенісному комплексі Ariake Tennis Park, де відбудеться олімпійський тенісний турнір

Японська тенісистка Наомі Осака тренується у тенісному комплексі Ariake Tennis Park, де відбудеться олімпійський тенісний турнір

Девіз Олімпійських ігор "Швидше, вище, сильніше" доповнили і тепер він лунатиме "Швидше, вище, сильніше - разом". Відповідну зміну Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив на сесії в Токіо у вівторок, 20 липня.

За задумом МОК, новий девіз має підкреслити важливість солідарності у світі, як-от у часи пандемії COVID-19. "Ми скрізь бачимо, що колективні зусилля приносять швидші і кращі рішення, ніж робота поодинці", - наголосив президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) після того, як пропозиція щодо зміни гасла була одноголосна схваленана сесії МОК, цитує інформагенція AFP..

Фраза "Швидше, вище, сильніше" - латинською Citius, Altius, Fortius - була олімпійським девізом з 1894 року, коли її запропонував перший президент МОК П'єр де Кубертен.

Тим часом за кілька днів до відкриття Олімпіади у Токіо стало відомо про нові випадки позитивних тестів на коронавірус серед атлетів та членів делегацій, які вже прибули для участі у змаганнях. У вівторок було підтверджено ще два випадки інфікування коронавірусом серед спортсменів, таким чином загальна кількість атлетів, спортивних функціонерів та журналістів, тести на коронавірус яких виявилися позитивними, зросла до 67 осіб. Зростання спостерігається попри суворі заходи безпеки, до яких вдалися організатори Олімпіади - зокрема, обмеження пересування атлетів, які живуть ізольовано у так званій олімпійській "бульці", куди не пускають сторонніх осіб, а також часте проведення тестів на коронавірус.

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У вівторок також стало відомо, що на церемонії відкриття Олімпіади буде присутнім імператор Японії Нарухіто. Сама церемонія, як і більшість змагань, відбудеться без глядачів. Олімпіада 2020 року в Токіо мала відбутися торік, але через пандемію коронавірусу її було перенесено на 2021 рік. Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня до 8 серпня.

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