 Олімпіада: ще один випадок коронавірусу, цього разу - в команді США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2021

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Новини

Олімпіада: ще один випадок коронавірусу, цього разу - в команді США

У спортивної гімнастки зі США виявили коронавірус. Вона та ще одна членкиня гімнастичної команди США самоізолюються. Це черговий випадок коронавірусу серед атлетів напередодні Олімпійських ігор у Токіо.

Токіо

У однієї з гімнасток зі США, які прибули на Олімпійські ігри до Японії, виявили коронавірус. Вони та ще одна членкиня команди США самоізолюються. Про це повідомляє в понеділок, 19 липня, інформагенція AFP з посиланням на представника міської влади міста Індзай, де гімнастична команда тренувалася перед відбуттям до Олімпійського селища. Гімнастки зі США прибули до Японії 15 липня.

Ім'я спортсменки не розголошують із етичних міркувань. В федерації гімнастики США (USA Gymnastics) повідомили в понеділок, що йдеться про запасну атлетку підліткового віку. Суперзірка гімнастичної команди США Сімона Байлс, за цими даними, отримала негативний результат тесту на коронавірус.

Раніше два випадки зараження COVID-19 у спортсменів виявили в Олімпійському селищі в Токіо, а один - поза його межами.

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Організатори змагань планують розмістити в Олімпійському селищі до 6,7 тисячі спортсменів.

Раніше позитивний результат тесту на коронавірус було зафіксовано в 45 осіб, що мають стосунок до ігор - в тому числі у персоналу, членів делегацій, журналістів.

Олімпійські ігри в Токіо мають відбутися з 23 липня по 8 серпня. Через пандемію ці змагання перенесли на рік. Вони відбудуться без глядачів і з дотриманням правил карантину.

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