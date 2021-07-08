 Олімпійські ігри: до Токіо прибув олімпійський вогонь | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2021

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Новини

Олімпійські ігри: до Токіо прибув олімпійський вогонь

Церемонію прибуття олімпійського вогню в Токіо відвідала тільки сотня гостей. У столиці Японії з 12 липня триватиме надзвичайний стан. Олімпійські ігри проведуть без глядачів через поширення коронавірусу.

Губернаторка Токіо Юріко Коїке з олімпійським вогнем

Губернаторка Токіо Юріко Коїке з олімпійським вогнем

У Токіо в п'ятницю, 9 липня, прийняли естафету олімпійського вогню. Церемонію в олімпійському парку "Комадзава" відвідала тільки сотня гостей, переважно чиновники і журналісти. Олімпійський вогонь прийняла губернаторка Токіо Юріко Коїке, повідомляє інформагенція dpa.

Зазвичай прийняття олімпійського вогню - урочиста церемонія для втіхи вболівальників, але цьогоріч у Токіо все інакше. Після старту естафети наприкінці березня в 47 префектурах Японії її маршрут багато разів змінювали, щоб не сприяти поширенню коронавірусу.

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Через зростання кількості захворювань на COVID-19 у Японії Міжнародний олімпійський комітет змушений проводити Олімпіаду без глядачів. На змагання не пускатимуть і місцевих мешканців. У Токіо триватиме надзвичайний стан із 12 липня до 22 серпня.

Губернаторка Токіо заявила напередодні, що засмучена через рішення заборонити вболівальникам відвідувати ігри, але організатори змушені вдатися до цього.

Більшість змагань Олімпіади проведуть у Токіо, а деякі заходи - за межами японської столиці. Літні Олімпійські ігри триватимуть із 23 липня по 8 серпня.

Олімпіада в Токіо мала відбутися торік. Через пандемію коронавірусу її перенесли на 2021-й.

9 липня в Токіо зафіксували 896 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на третину більше, ніж тиждень тому. Від початку пандемії в Японії померли майже 15 тисяч людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом.

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