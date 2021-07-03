Під час Олімпіади в столиці Японії Токіо діятиме надзвичайний стан

З 12 липня до 22 серпня у столиці Японії діятиме черговий надзвичайний стан. У цей час у Токіо пройдуть літні Олімпійські ігри.
Під час Олімпійських Ігор у Токіо в столиці Японії діятиме надзвичайний стан (НС) у зв'язку з пандемією коронавірусу. Відповідне рішення уряд Японії ухвалив у четвер, 8 липня.
Згідно з рішенням, надзвичайний стан діятиме в Токіо з 12 липня до 22 серпня, тоді як літня Олімпіада проходитиме з 23 липня до 8 серпня. Режим надзвичайного стану в столиці Японії з початку пандемії запроваджують вже вчетверте, нагадує агенція dpa. Причиною стало збільшення кількості випадків зараження коронавірусом.
Під час дії НС не запроваджуватимуть жорсткий локдаун з комендантською годиною, як це мало місце в інших країнах. В Японії обмеження передбачають заборону на продаж алкогольних напоїв у закладах громадського харчування, а також обмеження їхньої роботи у нічний час. Жителів країни закликають за можливості залишатися вдома.
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У Японії багато людей побоюються спалаху коронавірусу на тлі проведення Олімпіади. Влада країни, міста Токіо разом з Міжнародним олімпійським комітетом ще мають вирішити, чи допускати глядачів на змагання. За повідомленням ЗМІ, це рішення може бути ухвалене вже 8 липня.
Нагадаємо, Олімпіада у Токіо мала відбутися минулого року, утім, через пандемію коронавірусу її перенесли на 2021 рік.