 Під час Олімпіади в столиці Японії Токіо діятиме надзвичайний стан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2021

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Новини

Під час Олімпіади в столиці Японії Токіо діятиме надзвичайний стан

З 12 липня до 22 серпня у столиці Японії діятиме черговий надзвичайний стан. У цей час у Токіо пройдуть літні Олімпійські ігри.

Олімпіада у Токіо розпочнеться 23 липня

Олімпіада у Токіо розпочнеться 23 липня

Під час Олімпійських Ігор у Токіо в столиці Японії діятиме надзвичайний стан (НС) у зв'язку з пандемією коронавірусу. Відповідне рішення уряд Японії ухвалив у четвер, 8 липня.

Згідно з рішенням, надзвичайний стан діятиме в Токіо з 12 липня до 22 серпня, тоді як літня Олімпіада проходитиме з 23 липня до 8 серпня. Режим надзвичайного стану в столиці Японії з початку пандемії запроваджують вже вчетверте, нагадує агенція dpa. Причиною стало збільшення кількості випадків зараження коронавірусом.

Під час дії НС не запроваджуватимуть жорсткий локдаун з комендантською годиною, як це мало місце в інших країнах. В Японії обмеження передбачають заборону на продаж алкогольних напоїв у закладах громадського харчування, а також обмеження їхньої роботи у нічний час. Жителів країни закликають за можливості залишатися вдома.

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У Японії багато людей побоюються спалаху коронавірусу на тлі проведення Олімпіади. Влада країни, міста Токіо разом з Міжнародним олімпійським комітетом ще мають вирішити, чи допускати глядачів на змагання. За повідомленням ЗМІ, це рішення може бути ухвалене вже 8 липня.

Нагадаємо, Олімпіада у Токіо мала відбутися минулого року, утім, через пандемію коронавірусу її перенесли на 2021 рік.

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