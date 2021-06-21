 Олімпіада в Токіо і політична позиція спортсменів: що дозволено, а що - ні | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 06.07.2021

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Світ

Олімпіада в Токіо і політична позиція спортсменів: що дозволено, а що - ні

МОК вирішив на час Олімпійських ігор у Токіо дещо послабити суперечливий пункт 50 Олімпійської хартії. Спорстменкам та спортсменам дозволили висловлювати свою політичну думку - щоправда, не завжди і не всюди.

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Якщо хтось сподівався на глибоку реформу, той буде розчарований. Швидше йдеться про невеличкі зміни, які стосуються правила під номером 50 Олімпійської хартії. Цей пункт фактично забороняє учасницям та учасникам змагань висловлюватися політично та демонструвати свою політичну позицію. "Вони (Міжнародний олімпійський комітет. - Ред.) кажуть, що змінили правила, але насправді вони це зробили не до кінця", - критикує голова міжнародного об'єднання спортсменів Global Athletes Роб Келер (Rob Koehler).

У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) все оцінюють, звичайно, інакше. Правила пропонують учасникам змагань "додаткову чіткість та допомогу в орієнтації щодо багатьох можливостей висловити свою думку, в тому числі на спортивному майданчику перед початком змагань", повідомили в МОК. Під час Олімпіади в Токіо свою політичну думку спортсменки та спортсмени зможуть висловлювати в зонах для інтерв'ю, під час пресконференцій, в інтерв'ю, під час командних обговорень. У місцях проведення змагань політичні заяви та жести дозволені тільки в тому разі, якщо вони "безпосередньо чи опосердковано не спрямовані проти людей, країн, організацій та/або їхньої гідності" й "при цьому не заважають", наприклад, підготовці інших атлетів та команд. 

Таким чином, колінопреклоніння на знак протесту проти расизму, як це робили футбольні команди під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу, теоретично буде можливим і під час Олімпіади в Токіо.

Зони табу залишаються

Водночас і надалі забороненими залишаються будь-які політичні висловлювання під час вручення нагород, під час офіційних церемоній відкриття та завершення Олімпійських ігор, а також на території Олімпійського містечка. 

Тоні Сміт (другий ліворуч) та Джон Карлос (праворуч) під час церемонії вручення нагород на Олімпіаді в Мехіко в 1968 році

Тоні Сміт (другий ліворуч) та Джон Карлос (праворуч) під час церемонії вручення нагород на Олімпіаді в Мехіко в 1968 році

Отже, акції, подібні до тієї, що до неї свого часу вдалися афроамериканські легкоатлети Тоні Сміт та Джон Карлос, і в Токіо будуть заборонені. 1968 року на Олімпіаді в Мехіко золотий призер у бігу на 200 метрів Сміт та його колега по команді Карлос, який виборов бронзову медаль, під час церемонії вручення нагород підняли вгору кулаки в чорних рукавичках. У такий спосіб вони продемонстрували солідарність з тодішнім рухом афроамериканців "Black Power".

Якщо атлетка або атлет під час церемонії відкриття Олімпіади в Токіо вирішить загорнутися у веселковий прапор на знак протесту проти дискримінації за ознакою сексуальної або гендерної ідентичності, то їй або йому, ймовірно, не уникнути санкцій з боку МОК, або принаймні дисциплінарного зауваження.

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Опитування МОК 

На користь "захисту" змагань, церемоній та Олімпійського містечка висловилась також більшість атлеток та атлетів, які взяли участь у міжнародному опитуванні МОК, запевняє голова комісії спортсменів МОК Кірсті Ковентрі. Нині 37-річна плавчиня із Зімбабве під час Олімпіади 2008 року в Пекіні двічі виборювала золоту медаль, чотири - срібну та одну бронзову. Нині Ковентрі є міністеркою спорту в Зімбабве. За її словами, в опитуванні МОК взяли участь понад 3500 спортсменок та спортсменів зі 185 країн.

Дискусія навколо одного з пунктів правила 50 Олімпійської хартії точиться вже не один рік. Дослівно це суперчливе правило звучить так: "На олімпійських об'єктах, місцях проведення змагань та в інших олімпійських зонах забороняються будь-які демонстрації або пропаганда політичного, релігійного або расистського характеру". Незалежна атлетична спілка вже давно вимагає скасувати це правило. МОК таку вимогу відхиляє.

Політична нейтральність vs права людини

Макcиміліан Кляйн (Maximilian Klein) з об'єднання "Атлети Німеччини" не приховує свого розчарування.

Максиміліан Кляйн

Максиміліан Кляйн

"Так зване послаблення правила 50 абсолютно не задовольнило наші очікування", - сказав Кляйн у розмові з DW. Його організація представляє інтереси понад однієї тисячі спортсменок і спортсменів Німеччини. Кляйн звернув увагу на те, що головна проблема загального обмеження свободи думки залишається невирішеною. "Замість того аби взятись за розв'язання цього принципового питання, МОК визначає місця та час, коли дозволено висловлювати свою думку", - констатує Кляйн.

За його словами, комісія спортсменів МОК навіть вказала на цінності, відданість яким мали б демонструвати спортсменки й спортсмени в Токіо. Зокрема, продовжив Кляйн, було запропоновано поняття, котрі можна надрукувати на олімпійську форму: мир, повага, солідарність, інклюзія, рівноправ'я. Таким чином, звернув увагу Кляйн, напис "Black Lives Matter", наприклад, не вітатиметься з боку МОК. "Таке позбавлення атлетів права самостійно ухвалювати рішення свідчить, що для МОК "політична нейтральність" має більшу вагу, ніж права людини", - підсумовує Максиміліан Кляйн.

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    Автор: Бріґітте Остерат, Марина Барановська, Наталія Мехед


 

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На час Олімпіади в Токіо МОК дещо послабив суперечливий пункт 50 Олімпійської хартії. Але критика не вщухає.  

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