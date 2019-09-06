Українська тенісистка Еліна Світоліна - в десятці найкращих від WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла в десятку найкращих тенісисток світу за версією Всесвітньої тенісної асоціації (WTA).

Рейтинг "ТОП-20: Гравчині WTA з найбільшою кількістю очок за десятиліття" оприлюднений на сайті WTA. 25-річна Світоліна посідає в ньому восьме місце, набравши 26,164 очок. Зазначається, що вона - переможниця 14 турнірів WTA, зокрема фіналу WTA 2018 року.

Лідерка рейтингу - американка Серена Вільямс, на 2-му місці - Петра Квітова з Чехії, на 3-му - румунка Симона Халеп.