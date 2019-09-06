 Українська тенісистка Еліна Світоліна - в десятці найкращих від WTA | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2020

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Новини

Українська тенісистка Еліна Світоліна - в десятці найкращих від WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла в десятку найкращих тенісисток світу за останнє десятиліття за версією Всесвітньої тенісної асоціації.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла в десятку найкращих тенісисток світу за версією Всесвітньої тенісної асоціації (WTA).

Рейтинг  "ТОП-20: Гравчині WTA з найбільшою кількістю очок за десятиліття" оприлюднений на сайті WTA. 25-річна Світоліна посідає в ньому восьме місце, набравши 26,164 очок. Зазначається, що вона - переможниця 14 турнірів WTA, зокрема фіналу WTA 2018 року.

Лідерка рейтингу - американка Серена Вільямс, на 2-му місці - Петра Квітова з Чехії, на 3-му - румунка Симона Халеп.

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