Токіо-2020: Еліна Світоліна здобуває вольову перемогу в матчі за бронзу

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула бронзову нагороду на Олімпійських іграх у Токіо. У матчі за третє місце в жіночому одиночному розряді, що відбувся в суботу, 31 липня, вона у драматичному матчі здобула вольову перемогу над спортсменкою з Казахстану Оленою Рибакіною: 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.

У першому сеті українка не могла нічого протиставити потужній грі казахської тенісистки, яка взяла партію менш ніж за пів години - 6:1. Повела Рибакіна з брейком і у другому сеті 3:1, після чого Світоліна проявила свої бійцівські якості, почала боротися ледь не за кожен м'яч, змушуючи казахську спортсменку частіше помилятися. Українка змогла взяти подачу суперниці та вирвала перемогу в сеті на тай-брейку 7:5.

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У вирішальному сеті Рибакіна швидко знову взяла подачу Світоліної та повела 3:0, а згодом 4:1. Однак українка змогла ще раз повернутися в матч, за рахунку 2:4 взявши подачу суперниці. Рибакіна чергувала ефектні вінерси з невимушеними помилками, наштовхуючись на блискучий захист Світоліної. Українська тенісистка за рахунку 4:4 ще раз зробила брейк і на своїй подачі з сьомого матчболу довела гру до перемоги - 6:4.

У матчі за перше місце в жіночому одиночному розряді пізніше цього дня зіграють швейцарка Белінда Бенчич та чеська тенісистка Маркета Вондроушова, яка перемогла Світоліну в півфіналі.

Раніше цього дня у чоловічому одиночному розряді перша ракетка світу, серб Новак Джокович у матчі за бронзу програв іспанцю Пабло Карреньо Бусті. У фіналі серед чоловіків зіграють представник Олімпійського комітету Росії Карен Хачанов та німець Александер (Саша) Зверєв (Alexander Zverev), який у півфіналі здолав Джоковича.

Медаль Світоліної стала п'ятою бронзовою нагородою для української команди в Токіо. Завоювати золото чи срібло українським олімпійцям поки не вдалося. У неофіційному медальному заліку лідирують китайські спорсмени, які здобули вже 21 золоту нагороду.